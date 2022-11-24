https://ria.ru/20221124/zaes-1833810974.html
Замгенсека ООН назвала обстрел Запорожской АЭС вопиющим
Замгенсека ООН назвала обстрел Запорожской АЭС вопиющим - РИА Новости, 24.11.2022
Замгенсека ООН назвала обстрел Запорожской АЭС вопиющим
Обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:17
2022-11-24T00:17
2022-11-24T01:10
специальная военная операция на украине
оон
розмари дикарло
европа
энергодар
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.ДиКарло сослалась на заявление МАГАТЭ, согласно которому станция потеряла доступ к внешнему энергоснабжению и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности. "Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены", - подчеркнула замгенсека.Министерство обороны России сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть станцию и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Москва и Пекин. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
https://radiosputnik.ria.ru/20221123/zaes-1833782742.html
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оон, розмари дикарло, европа, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, ООН, Розмари ДиКарло, Европа, Энергодар, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ
00:17 24.11.2022 (обновлено: 01:10 24.11.2022)
Замгенсека ООН назвала обстрел Запорожской АЭС вопиющим
Замгенсека ООН ДиКарло потребовала прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС
ООН, 24 ноя – РИА Новости. Обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции в минувшие выходные, о котором сообщалось, является безрассудным и прискорбным", - сказала она.
ДиКарло сослалась на заявление МАГАТЭ, согласно которому станция потеряла доступ к внешнему энергоснабжению и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности. "Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены", - подчеркнула замгенсека.
Министерство обороны России
сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.
На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть станцию и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Москва и Пекин. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.