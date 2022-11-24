https://ria.ru/20221124/zabastovka-1833914500.html
В Шотландии из-за забастовки педагогов закрылись почти все школы
В Шотландии из-за забастовки педагогов закрылись почти все школы - РИА Новости, 24.11.2022
В Шотландии из-за забастовки педагогов закрылись почти все школы
Почти все школы Шотландии закрылись в четверг из-за национальной забастовки педагогов, требующих повышение заработной платы на 10%, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:13
2022-11-24T13:13
2022-11-24T13:13
в мире
шотландия
великобритания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/32/1557443285_0:230:3000:1918_1920x0_80_0_0_b4f20c3d90119111fcc587b6c7dad5a1.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти все школы Шотландии закрылись в четверг из-за национальной забастовки педагогов, требующих повышение заработной платы на 10%, передает телеканал Sky News."Это касается <…> почти всех школ, как начальных, так и средних, а также многих муниципальных детских садов", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что это первая общенациональная забастовка педагогов в Шотландии с 1980-х годов. Открытыми остаются только несколько начальных школ на Оркнейских и Шетландских островах, передает телеканал.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
https://ria.ru/20221118/zabastovka-1832671088.html
https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833229716.html
шотландия
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/32/1557443285_211:0:2807:1947_1920x0_80_0_0_9cfae737e65b50f7a81b73a659372dc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, великобритания, россия
В мире, Шотландия, Великобритания, Россия
В Шотландии из-за забастовки педагогов закрылись почти все школы
В Шотландии из-за национальной забастовки педагогов в четверг закрылись почти все школы