https://ria.ru/20221124/zabastovka-1833914500.html

В Шотландии из-за забастовки педагогов закрылись почти все школы

В Шотландии из-за забастовки педагогов закрылись почти все школы - РИА Новости, 24.11.2022

В Шотландии из-за забастовки педагогов закрылись почти все школы

Почти все школы Шотландии закрылись в четверг из-за национальной забастовки педагогов, требующих повышение заработной платы на 10%, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:13

2022-11-24T13:13

2022-11-24T13:13

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти все школы Шотландии закрылись в четверг из-за национальной забастовки педагогов, требующих повышение заработной платы на 10%, передает телеканал Sky News."Это касается <…> почти всех школ, как начальных, так и средних, а также многих муниципальных детских садов", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что это первая общенациональная забастовка педагогов в Шотландии с 1980-х годов. Открытыми остаются только несколько начальных школ на Оркнейских и Шетландских островах, передает телеканал.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

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