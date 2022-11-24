https://ria.ru/20221124/yazyk-1833855330.html

В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов

В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов - РИА Новости, 24.11.2022

В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:40

2022-11-24T10:40

2022-11-24T10:40

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россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке."Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

https://ria.ru/20221124/forum-1833852676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество, россия