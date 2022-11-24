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В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов - РИА Новости, 24.11.2022
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В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов
В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов
Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:40
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общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке."Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
10:40 24.11.2022
 
В Госдуме поддержали проект о защите русского языка от иностранных слов

Комитет ГД поддержал проект о защите языка от чрезмерного употребления иностранных слов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно пояснительной записке, проект вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.
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