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Из британских супермаркетов пропали куриные яйца
Из британских супермаркетов пропали куриные яйца - РИА Новости, 24.11.2022
Из британских супермаркетов пропали куриные яйца
Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:40
2022-11-24T22:40
2022-11-24T23:51
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство Блумберг.Как отмечается в публикации, вспышка птичьего гриппа в США и Европе привела к массовой выбраковке домашней птицы. В результате в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в Соединенных Штатах, а в Венгрии властям пришлось самостоятельно ограничивать стоимость этого продукта.Аналитики отмечают, что свою роль в дефиците может играть общая инфляция на продовольственные товары: покупатели испытывающих нехватку денег, переходят с мяса на более дешевые источники белка, одним из них все равно остаются яйца. Кроме того, спрос на них обычно выше зимой, особенно в период Рождества.Еще одной проблемой стала невозможность оперативно нарастить объемы поставок ввиду специфики производства. "Мы не производим виджеты для пивных банок. У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица", — заявил агентству Филл Кроули, заместитель председателя совета по птицеводству Национального союза фермеров.Из публикации следует, что ситуация с яйцами на британском рынке с приближением рождественских праздников может ухудшиться. Фермеры заявляют, что повышение стоимости кормов для кур привело к сокращению их маржи. По результатам опроса, проведенного среди членов Британской ассоциации производителей яиц, треть из них либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают или вовсе прекращают заниматься яичным животноводством.
https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html
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В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонты зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Теперь бесплатные продукты приходят получать даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
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экономика, сша, великобритания, европа
Экономика, США, Великобритания, Европа
22:40 24.11.2022 (обновлено: 23:51 24.11.2022)
Из британских супермаркетов пропали куриные яйца
Блумберг: Британия испытывает дефицит яиц, которые пропали с полок некоторых магазинов
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство
Блумберг.
Как отмечается в публикации, вспышка птичьего гриппа в США
и Европе
привела к массовой выбраковке домашней птицы. В результате в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в Соединенных Штатах, а в Венгрии
властям пришлось самостоятельно ограничивать стоимость этого продукта.
Аналитики отмечают, что свою роль в дефиците может играть общая инфляция на продовольственные товары: покупатели испытывающих нехватку денег, переходят с мяса на более дешевые источники белка, одним из них все равно остаются яйца. Кроме того, спрос на них обычно выше зимой, особенно в период Рождества.
Еще одной проблемой стала невозможность оперативно нарастить объемы поставок ввиду специфики производства.
"Мы не производим виджеты для пивных банок. У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица", — заявил агентству Филл Кроули, заместитель председателя совета по птицеводству Национального союза фермеров.
Из публикации следует, что ситуация с яйцами на британском рынке с приближением рождественских праздников может ухудшиться. Фермеры заявляют, что повышение стоимости кормов для кур привело к сокращению их маржи. По результатам опроса, проведенного среди членов Британской ассоциации производителей яиц, треть из них либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают или вовсе прекращают заниматься яичным животноводством.