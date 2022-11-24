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Из британских супермаркетов пропали куриные яйца

Из британских супермаркетов пропали куриные яйца - РИА Новости, 24.11.2022

Из британских супермаркетов пропали куриные яйца

Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T22:40

2022-11-24T22:40

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство Блумберг.Как отмечается в публикации, вспышка птичьего гриппа в США и Европе привела к массовой выбраковке домашней птицы. В результате в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в Соединенных Штатах, а в Венгрии властям пришлось самостоятельно ограничивать стоимость этого продукта.Аналитики отмечают, что свою роль в дефиците может играть общая инфляция на продовольственные товары: покупатели испытывающих нехватку денег, переходят с мяса на более дешевые источники белка, одним из них все равно остаются яйца. Кроме того, спрос на них обычно выше зимой, особенно в период Рождества.Еще одной проблемой стала невозможность оперативно нарастить объемы поставок ввиду специфики производства. "Мы не производим виджеты для пивных банок. У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица", — заявил агентству Филл Кроули, заместитель председателя совета по птицеводству Национального союза фермеров.Из публикации следует, что ситуация с яйцами на британском рынке с приближением рождественских праздников может ухудшиться. Фермеры заявляют, что повышение стоимости кормов для кур привело к сокращению их маржи. По результатам опроса, проведенного среди членов Британской ассоциации производителей яиц, треть из них либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают или вовсе прекращают заниматься яичным животноводством.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты За последние несколько месяцев британские благотворительные фонты зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Теперь бесплатные продукты приходят получать даже те, у кого есть работа и постоянное жилье. 2022-11-24T22:40 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, великобритания, европа