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Из британских супермаркетов пропали куриные яйца - РИА Новости, 24.11.2022
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Из британских супермаркетов пропали куриные яйца
Из британских супермаркетов пропали куриные яйца - РИА Новости, 24.11.2022
Из британских супермаркетов пропали куриные яйца
Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:40
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экономика
сша
великобритания
европа
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство Блумберг.Как отмечается в публикации, вспышка птичьего гриппа в США и Европе привела к массовой выбраковке домашней птицы. В результате в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в Соединенных Штатах, а в Венгрии властям пришлось самостоятельно ограничивать стоимость этого продукта.Аналитики отмечают, что свою роль в дефиците может играть общая инфляция на продовольственные товары: покупатели испытывающих нехватку денег, переходят с мяса на более дешевые источники белка, одним из них все равно остаются яйца. Кроме того, спрос на них обычно выше зимой, особенно в период Рождества.Еще одной проблемой стала невозможность оперативно нарастить объемы поставок ввиду специфики производства. "Мы не производим виджеты для пивных банок. У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица", — заявил агентству Филл Кроули, заместитель председателя совета по птицеводству Национального союза фермеров.Из публикации следует, что ситуация с яйцами на британском рынке с приближением рождественских праздников может ухудшиться. Фермеры заявляют, что повышение стоимости кормов для кур привело к сокращению их маржи. По результатам опроса, проведенного среди членов Британской ассоциации производителей яиц, треть из них либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают или вовсе прекращают заниматься яичным животноводством.
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В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонты зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Теперь бесплатные продукты приходят получать даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, великобритания, европа
Экономика, США, Великобритания, Европа
22:40 24.11.2022 (обновлено: 23:51 24.11.2022)
 
Из британских супермаркетов пропали куриные яйца

Блумберг: Британия испытывает дефицит яиц, которые пропали с полок некоторых магазинов

© Фото : Freepik / mrsirapholЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Freepik / mrsiraphol
Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок, передает агентство Блумберг.
Как отмечается в публикации, вспышка птичьего гриппа в США и Европе привела к массовой выбраковке домашней птицы. В результате в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в Соединенных Штатах, а в Венгрии властям пришлось самостоятельно ограничивать стоимость этого продукта.
Медицинские работники в защитных костюмах во время выбраковки уток после обнаружения штамма птичьего гриппа H5N8 в штате Керала, Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Аналитики отмечают, что свою роль в дефиците может играть общая инфляция на продовольственные товары: покупатели испытывающих нехватку денег, переходят с мяса на более дешевые источники белка, одним из них все равно остаются яйца. Кроме того, спрос на них обычно выше зимой, особенно в период Рождества.
Еще одной проблемой стала невозможность оперативно нарастить объемы поставок ввиду специфики производства.
"Мы не производим виджеты для пивных банок. У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица", — заявил агентству Филл Кроули, заместитель председателя совета по птицеводству Национального союза фермеров.
Из публикации следует, что ситуация с яйцами на британском рынке с приближением рождественских праздников может ухудшиться. Фермеры заявляют, что повышение стоимости кормов для кур привело к сокращению их маржи. По результатам опроса, проведенного среди членов Британской ассоциации производителей яиц, треть из них либо сокращают поголовье кур, либо приостанавливают или вовсе прекращают заниматься яичным животноводством.
 
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