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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья, сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:02

2022-11-24T23:02

2022-11-24T23:02

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья, сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев."На окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано", - написал Куртев в своем Telegram-канале.Чиновник также призвал горожан оставаться в укрытиях.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от минцифры Украины, на подконтрольных Киеву территориях региона звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, запорожье, украина