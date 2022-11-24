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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья, сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:02
2022-11-24T23:02
2022-11-24T23:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья, сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев."На окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано", - написал Куртев в своем Telegram-канале.Чиновник также призвал горожан оставаться в укрытиях.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от минцифры Украины, на подконтрольных Киеву территориях региона звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские власти сообщили о взрывах на окраинах подконтрольного Киеву Запорожья