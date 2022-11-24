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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/vzryvy-1834088550.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья, сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:02
2022-11-24T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья, сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев."На окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано", - написал Куртев в своем Telegram-канале.Чиновник также призвал горожан оставаться в укрытиях.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от минцифры Украины, на подконтрольных Киеву территориях региона звучит воздушная тревога.
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в мире, киев, запорожье, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Украина
23:02 24.11.2022
 
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские власти сообщили о взрывах на окраинах подконтрольного Киеву Запорожья

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали на окраинах подконтрольного Украине Запорожья, сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"На окраинах Запорожья прозвучали взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано", - написал Куртев в своем Telegram-канале.
Чиновник также призвал горожан оставаться в укрытиях.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от минцифры Украины, на подконтрольных Киеву территориях региона звучит воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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