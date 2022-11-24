https://ria.ru/20221124/vzryvy-1833811483.html

В Донецке раздались несколько взрывов

В Донецке раздались несколько взрывов - РИА Новости, 24.11.2022

В Донецке раздались несколько взрывов

Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T00:39

2022-11-24T00:39

2022-11-24T00:39

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Звуки трех разрывов от снарядов были слышны в Ворошиловском и Калининском районах города.

https://ria.ru/20221011/vzryv-1823209908.html

донецк

калининский район

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2022

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донецк, калининский район