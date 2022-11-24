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В Донецке раздались несколько взрывов - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/vzryvy-1833811483.html
В Донецке раздались несколько взрывов
В Донецке раздались несколько взрывов - РИА Новости, 24.11.2022
В Донецке раздались несколько взрывов
Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:39
2022-11-24T00:39
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Звуки трех разрывов от снарядов были слышны в Ворошиловском и Калининском районах города.
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донецк
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донецк, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район
00:39 24.11.2022
 
В Донецке раздались несколько взрывов

Звуки взрывов были слышны в Ворошиловском и Калининском районах Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки трех разрывов от снарядов были слышны в Ворошиловском и Калининском районах города.
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 18:45Специальная военная операция на Украине
В центре Донецка прогремел взрыв
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский район
 
 
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