11:53 24.11.2022 (обновлено: 16:10 24.11.2022)
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
ФСБ предотвратила взрыв на экспортном газопроводе "Южный поток"
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе ЦОС.
Задержаны четверо предполагаемых исполнителей — все они граждане России.
При обысках у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и "средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.
Проект системы газопроводов "Южный поток" предполагал строительство четырех ниток магистрали для дополнительных поставок в регионы центральной и южной частей России и подачи газа на экспорт. "Газпром" планировал строительство на территории восьми регионов: Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Республики Мордовия и Краснодарского края. Создавалась соответствующая инфраструктура.
Однако "Южный поток" был приостановлен, его заменил "Турецкий поток". Часть подводящих газопроводов была проложена по тем же регионам, что планировалось.
Однако "Южный поток" был приостановлен, его заменил "Турецкий поток". Часть подводящих газопроводов была проложена по тем же регионам, что планировалось.
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