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ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области - РИА Новости, 24.11.2022
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ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области - РИА Новости, 24.11.2022
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:53
2022-11-24T16:10
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
волгоградская область
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области, заявили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации &lt;...&gt; предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе ЦОС.Задержаны четверо предполагаемых исполнителей — все они граждане России.При обысках у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и "средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.Проект системы газопроводов "Южный поток" предполагал строительство четырех ниток магистрали для дополнительных поставок в регионы центральной и южной частей России и подачи газа на экспорт. "Газпром" планировал строительство на территории восьми регионов: Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Республики Мордовия и Краснодарского края. Создавалась соответствующая инфраструктура.Однако "Южный поток" был приостановлен, его заменил "Турецкий поток". Часть подводящих газопроводов была проложена по тем же регионам, что планировалось.
https://ria.ru/20221123/diversiya-1833730021.html
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Задержание россиян, готовивших теракт на газопроводе "Южный поток"
ФСБ предотвратила попытку теракта на газопроводе "Южный поток", по которому газ идёт в Турцию. Задержаны россияне, причастные к подготовке и обеспечению теракта, изъяты 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс рублей и средства связи с перепиской с куратором из спецслужб Украины и координаты места подрыва в Волгоградской области.
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фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, волгоградская область
ФСБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Волгоградская область
11:53 24.11.2022 (обновлено: 16:10 24.11.2022)
 
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области

ФСБ предотвратила взрыв на экспортном газопроводе "Южный поток"

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе ЦОС.
Задержаны четверо предполагаемых исполнителей — все они граждане России.
При обысках у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и "средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.
Проект системы газопроводов "Южный поток" предполагал строительство четырех ниток магистрали для дополнительных поставок в регионы центральной и южной частей России и подачи газа на экспорт. "Газпром" планировал строительство на территории восьми регионов: Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Республики Мордовия и Краснодарского края. Создавалась соответствующая инфраструктура.

Однако "Южный поток" был приостановлен, его заменил "Турецкий поток". Часть подводящих газопроводов была проложена по тем же регионам, что планировалось.
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ФСБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВолгоградская область
 
 
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