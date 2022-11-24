https://ria.ru/20221124/vzryv-1833882916.html

ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области

ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области - РИА Новости, 24.11.2022

ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области

Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:53

2022-11-24T11:53

2022-11-24T16:10

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

волгоградская область

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Силовики предотвратили диверсию на участке газопровода "Южный поток" в Волгоградской области, заявили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе ЦОС.Задержаны четверо предполагаемых исполнителей — все они граждане России.При обысках у них изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и "средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", инструкции по сбору взрывных устройств, координаты места совершения подрыва.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.Проект системы газопроводов "Южный поток" предполагал строительство четырех ниток магистрали для дополнительных поставок в регионы центральной и южной частей России и подачи газа на экспорт. "Газпром" планировал строительство на территории восьми регионов: Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Республики Мордовия и Краснодарского края. Создавалась соответствующая инфраструктура.Однако "Южный поток" был приостановлен, его заменил "Турецкий поток". Часть подводящих газопроводов была проложена по тем же регионам, что планировалось.

https://ria.ru/20221123/diversiya-1833730021.html

россия

волгоградская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание россиян, готовивших теракт на газопроводе "Южный поток" ФСБ предотвратила попытку теракта на газопроводе "Южный поток", по которому газ идёт в Турцию. Задержаны россияне, причастные к подготовке и обеспечению теракта, изъяты 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс рублей и средства связи с перепиской с куратором из спецслужб Украины и координаты места подрыва в Волгоградской области. 2022-11-24T11:53 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, волгоградская область