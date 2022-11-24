https://ria.ru/20221124/vyplata-1834019766.html
В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве
В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве - РИА Новости, 24.11.2022
В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве
В Госдуму внесен проект об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:23
2022-11-24T17:23
2022-11-24T17:44
госдума рф
общество
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен проект об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием… предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей", - сказано в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке, в настоящее время при смерти застрахованного размер страховой выплаты на семью составляет 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20221124/liniya-1834015613.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
17:23 24.11.2022 (обновлено: 17:44 24.11.2022)
В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве
В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве в два раза