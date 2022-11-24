https://ria.ru/20221124/vyplata-1834019766.html

В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве

В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве - РИА Новости, 24.11.2022

В ГД внесли проект об увеличении выплаты в случае смерти на производстве

В Госдуму внесен проект об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:23

2022-11-24T17:23

2022-11-24T17:44

госдума рф

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россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен проект об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием… предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей", - сказано в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке, в настоящее время при смерти застрахованного размер страховой выплаты на семью составляет 1 миллион рублей.

https://ria.ru/20221124/liniya-1834015613.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия