https://ria.ru/20221124/vyplata-1833956086.html

Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве

Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве - РИА Новости, 24.11.2022

Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве

Правительство РФ подготовило законодательные поправки, предусматривающие увеличение размера единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:32

2022-11-24T14:32

2022-11-24T14:50

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законодательные поправки, предусматривающие увеличение размера единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, с 1 до 2 миллионов рублей, заявил премьер Михаил Мишустин."К сожалению, не всегда удается избежать трагедий, и в этой ситуации родные и близкие пострадавших должны получать необходимую помощь и поддержку... Правительство подготовило поправки в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве - с 1 до 2 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

https://ria.ru/20221122/pensii-1833418952.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин