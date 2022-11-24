https://ria.ru/20221124/vyplata-1833956086.html
Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве
Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве - РИА Новости, 24.11.2022
Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве
Правительство РФ подготовило законодательные поправки, предусматривающие увеличение размера единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:32
2022-11-24T14:32
2022-11-24T14:50
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законодательные поправки, предусматривающие увеличение размера единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, с 1 до 2 миллионов рублей, заявил премьер Михаил Мишустин."К сожалению, не всегда удается избежать трагедий, и в этой ситуации родные и близкие пострадавших должны получать необходимую помощь и поддержку... Правительство подготовило поправки в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве - с 1 до 2 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
https://ria.ru/20221122/pensii-1833418952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
14:32 24.11.2022 (обновлено: 14:50 24.11.2022)
Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве
Правительство предложило увеличить выплату семьям погибших на производстве в два раза