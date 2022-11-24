https://ria.ru/20221124/vykhodnoy-1833818577.html
Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным - РИА Новости, 24.11.2022
Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T04:20
2022-11-24T04:20
2022-11-24T04:20
общество
светлана бессараб
россия
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761502273_0:162:3061:1885_1920x0_80_0_0_16ff7dac7e8b5a7ab9c347e7d67978f9.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Госдума может скоро рассмотреть соответствующий законопроект, сказала РИА Новости на этой неделе член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Эта тема периодически поднимается в России. Парламентарии от ЛДПР еще в декабре 2020 года внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря."Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря "все равно никто особо не работает", - сказано в исследовании. Оно проводилось с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.Против, по данным исследования, выступают всего 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.Интересно, что сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно).При этом респонденты с более высокими доходами реже поддерживают объявление 31 декабря выходным. "Если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, таких 81%", - отмечается в исследовании.
https://radiosputnik.ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833015630.html
https://ria.ru/20221122/zakonoproekt-1833479522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761502273_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_822581a80f115a5637ff16d227d2e14e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана бессараб, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Светлана Бессараб, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Сервис SuperJob: 83 процента россиян хотят, чтобы 31 декабря стал постоянным выходным днем
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума
может скоро рассмотреть соответствующий законопроект, сказала РИА Новости на этой неделе член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб
. Эта тема периодически поднимается в России
. Парламентарии от ЛДПР
еще в декабре 2020 года внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря.
"Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря "все равно никто особо не работает", - сказано в исследовании. Оно проводилось с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Против, по данным исследования, выступают всего 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.
Интересно, что сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно).
При этом респонденты с более высокими доходами реже поддерживают объявление 31 декабря выходным. "Если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, таких 81%", - отмечается в исследовании.