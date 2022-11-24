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Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным - РИА Новости, 24.11.2022
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Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным - РИА Новости, 24.11.2022
Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным
Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T04:20
2022-11-24T04:20
общество
светлана бессараб
россия
госдума рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Госдума может скоро рассмотреть соответствующий законопроект, сказала РИА Новости на этой неделе член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Эта тема периодически поднимается в России. Парламентарии от ЛДПР еще в декабре 2020 года внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря."Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря "все равно никто особо не работает", - сказано в исследовании. Оно проводилось с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.Против, по данным исследования, выступают всего 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.Интересно, что сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно).При этом респонденты с более высокими доходами реже поддерживают объявление 31 декабря выходным. "Если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, таких 81%", - отмечается в исследовании.
https://radiosputnik.ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833015630.html
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общество, светлана бессараб, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Светлана Бессараб, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
04:20 24.11.2022
 
Исследование: россияне хотят, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным

Сервис SuperJob: 83 процента россиян хотят, чтобы 31 декабря стал постоянным выходным днем

© Pexels/Jonathan BorbaСемья наряжает новогоднюю ёлку
Семья наряжает новогоднюю ёлку
© Pexels/Jonathan Borba
Семья наряжает новогоднюю ёлку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума может скоро рассмотреть соответствующий законопроект, сказала РИА Новости на этой неделе член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Эта тема периодически поднимается в России. Парламентарии от ЛДПР еще в декабре 2020 года внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря.
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"Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря "все равно никто особо не работает", - сказано в исследовании. Оно проводилось с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Против, по данным исследования, выступают всего 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.
Интересно, что сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно).
При этом респонденты с более высокими доходами реже поддерживают объявление 31 декабря выходным. "Если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, таких 81%", - отмечается в исследовании.
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ОбществоСветлана БессарабРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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