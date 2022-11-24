https://ria.ru/20221124/vuz-1833985499.html
Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ
Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:54
2022-11-24T15:54
2022-11-24T16:43
технологии
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов по искусственному интеллекту."Прошу компании альянса совместно с правительством разработать рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов с компетенцией в области Искусственного интеллекта", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).Важнейший критерий здесь - стартовая зарплата выпускника при трудоустройстве, добавил он."Потому что готовность бизнеса платить высокую зарплату начинающему специалисту - это самая верная оценка качества и компетенции человека и работы конкретного высшего учебного заведения", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221124/regiony-1833990061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Технологии, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
15:54 24.11.2022 (обновлено: 16:43 24.11.2022)
Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ
Путин поручил разработать рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по ИИ