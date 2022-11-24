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Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ
Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:54
2022-11-24T16:43
технологии
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов по искусственному интеллекту."Прошу компании альянса совместно с правительством разработать рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов с компетенцией в области Искусственного интеллекта", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).Важнейший критерий здесь - стартовая зарплата выпускника при трудоустройстве, добавил он."Потому что готовность бизнеса платить высокую зарплату начинающему специалисту - это самая верная оценка качества и компетенции человека и работы конкретного высшего учебного заведения", - добавил Путин.
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технологии, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Технологии, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
15:54 24.11.2022 (обновлено: 16:43 24.11.2022)
 
Путин поручил разработать рейтинг вузов по подготовке специалистов по ИИ

Путин поручил разработать рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по ИИ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов по искусственному интеллекту.
"Прошу компании альянса совместно с правительством разработать рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов с компетенцией в области Искусственного интеллекта", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (AIJ).
Важнейший критерий здесь - стартовая зарплата выпускника при трудоустройстве, добавил он.
"Потому что готовность бизнеса платить высокую зарплату начинающему специалисту - это самая верная оценка качества и компетенции человека и работы конкретного высшего учебного заведения", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 16:06
Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинНавигатор абитуриента
 
 
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