https://ria.ru/20221124/vuchich-1833940516.html
Вучич заявил о последствиях для Сербии при введении санкций против России
Вучич заявил о последствиях для Сербии при введении санкций против России - РИА Новости, 24.11.2022
Вучич заявил о последствиях для Сербии при введении санкций против России
Требование к властям Сербии признать независимость самопровозглашенной республики Косово последует от Запада, как только Белград согласился бы ввести санкции... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:01
2022-11-24T14:01
2022-11-24T14:46
в мире
александр вучич
жозеп боррель
милорад додик
приштина
косово
сербия
евросоюз
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БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Требование к властям Сербии признать независимость самопровозглашенной республики Косово последует от Запада, как только Белград согласился бы ввести санкции против РФ, заявил президент Сербии Александр Вучич.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.Вучич в четверг принял в Белграде новоизбранных члена президиума Боснии Герцеговины (БиГ) от сербского народа Жельку Цвиянович и президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика и прокомментировал последнюю резолюцию Европарламента."Намного тяжелее того, будем ли вводить санкции или нет, этот разговор слушаю уже 270 с лишним дней то, что от нас требуют взаимное признание, как будто Сербии очень важно быть признанной со стороны Приштины, как будто это взаимные уступки", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти на фоне протестов сербов в крае среду заявил, что настаивает на окончательном соглашении о полной нормализации отношений с руководством Сербии в марте 2023 года. По его словам этот срок был предложен ЕС сторонам ещё перед раундом диалога в минувший понедельник.С 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, косовская полиция выписала 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово", выписывать штрафы в 150 евро должны были начать утром в четверг.Свыше 5 тысяч косовских сербов вышли в среду на мирную акцию протеста против спорных мер Приштины в поселке Горне-Кусце на юго-востоке края. Сербы, которые живут в северной, центральной и южной частях края, также провели в среду массовые протесты в северной Косовска-Митровице и анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221122/kosovo-1833395761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, жозеп боррель, милорад додик, приштина, косово, сербия, евросоюз, европарламент
В мире, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Милорад Додик, Приштина, Косово, Сербия, Евросоюз, Европарламент
14:01 24.11.2022 (обновлено: 14:46 24.11.2022)
Вучич заявил о последствиях для Сербии при введении санкций против России
Вучич: если Сербия одобрит введение санкций против России, Запад потребует признать Косово
БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Требование к властям Сербии признать независимость самопровозглашенной республики Косово последует от Запада, как только Белград согласился бы ввести санкции против РФ, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины
достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС
в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.
Вучич в четверг принял в Белграде новоизбранных члена президиума Боснии Герцеговины (БиГ) от сербского народа Жельку Цвиянович и президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика
и прокомментировал последнюю резолюцию Европарламента
.
"Намного тяжелее того, будем ли вводить санкции или нет, этот разговор слушаю уже 270 с лишним дней то, что от нас требуют взаимное признание, как будто Сербии очень важно быть признанной со стороны Приштины, как будто это взаимные уступки", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.
"Если требование 79% европарламентариев, которые вчера голосовали, – признать независимое Косово, и это важнейшее послание, то это подтверждает мои слова, что если и введем санкции в отношении России, на следующий день похвалили бы нас, похлопали по плечам, а еще через день бы выступили с новой резолюцией, которой бы потребовали необходимость признания Косово и продолжили бы с другими требованиями", - указал сербский лидер.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти
на фоне протестов сербов в крае среду заявил, что настаивает на окончательном соглашении о полной нормализации отношений с руководством Сербии в марте 2023 года. По его словам этот срок был предложен ЕС сторонам ещё перед раундом диалога в минувший понедельник.
С 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица
), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, косовская полиция выписала 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово", выписывать штрафы в 150 евро должны были начать утром в четверг.
Свыше 5 тысяч косовских сербов вышли в среду на мирную акцию протеста против спорных мер Приштины в поселке Горне-Кусце на юго-востоке края. Сербы, которые живут в северной, центральной и южной частях края, также провели в среду массовые протесты в северной Косовска-Митровице и анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.