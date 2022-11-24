https://ria.ru/20221124/vuchich-1833940516.html

Вучич заявил о последствиях для Сербии при введении санкций против России

Вучич заявил о последствиях для Сербии при введении санкций против России - РИА Новости, 24.11.2022

Вучич заявил о последствиях для Сербии при введении санкций против России

Требование к властям Сербии признать независимость самопровозглашенной республики Косово последует от Запада, как только Белград согласился бы ввести санкции... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:01

2022-11-24T14:01

2022-11-24T14:46

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БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Требование к властям Сербии признать независимость самопровозглашенной республики Косово последует от Запада, как только Белград согласился бы ввести санкции против РФ, заявил президент Сербии Александр Вучич.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам, сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.Вучич в четверг принял в Белграде новоизбранных члена президиума Боснии Герцеговины (БиГ) от сербского народа Жельку Цвиянович и президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика и прокомментировал последнюю резолюцию Европарламента."Намного тяжелее того, будем ли вводить санкции или нет, этот разговор слушаю уже 270 с лишним дней то, что от нас требуют взаимное признание, как будто Сербии очень важно быть признанной со стороны Приштины, как будто это взаимные уступки", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти на фоне протестов сербов в крае среду заявил, что настаивает на окончательном соглашении о полной нормализации отношений с руководством Сербии в марте 2023 года. По его словам этот срок был предложен ЕС сторонам ещё перед раундом диалога в минувший понедельник.С 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, косовская полиция выписала 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово", выписывать штрафы в 150 евро должны были начать утром в четверг.Свыше 5 тысяч косовских сербов вышли в среду на мирную акцию протеста против спорных мер Приштины в поселке Горне-Кусце на юго-востоке края. Сербы, которые живут в северной, центральной и южной частях края, также провели в среду массовые протесты в северной Косовска-Митровице и анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221122/kosovo-1833395761.html

https://ria.ru/20221123/protesty-1833755535.html

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Дарья Буймова

в мире, александр вучич, жозеп боррель, милорад додик, приштина, косово, сербия, евросоюз, европарламент