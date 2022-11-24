https://ria.ru/20221124/vs-1834053156.html

Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС

Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС - РИА Новости, 24.11.2022

Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС

Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:02

2022-11-24T19:02

2022-11-24T19:35

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политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства заметил, что налаживание такой работы "вообще полезно, но в данной ситуации просто необходимо".Также Путин отметил, что нужно своевременно обеспечить ВС РФ всем необходимым в ходе спецоперации: экипировкой, снаряжением, медициной, денежным довольствием. Также, по словам президента, нужно обеспечить проведение строительных работ в военных целях."По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого", - отметил он.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221123/rossiya-1833676824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вооруженные силы рф, россия, владимир путин, политика, правительство рф, безопасность