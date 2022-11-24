https://ria.ru/20221124/vs-1834053156.html
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС - РИА Новости, 24.11.2022
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС
Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:02
2022-11-24T19:02
2022-11-24T19:35
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
политика
правительство рф
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства заметил, что налаживание такой работы "вообще полезно, но в данной ситуации просто необходимо".Также Путин отметил, что нужно своевременно обеспечить ВС РФ всем необходимым в ходе спецоперации: экипировкой, снаряжением, медициной, денежным довольствием. Также, по словам президента, нужно обеспечить проведение строительных работ в военных целях."По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого", - отметил он.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20221123/rossiya-1833676824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, владимир путин, политика, правительство рф, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Политика, Правительство РФ, Безопасность
19:02 24.11.2022 (обновлено: 19:35 24.11.2022)
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС
Президент Путин заявил, что нужны целевые задания со сроками поставок для Вооруженных сил
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договорились, и нет в этом необходимости - вводить какие-то экстраординарные меры - этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно", - сказал Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
Глава государства заметил, что налаживание такой работы "вообще полезно, но в данной ситуации просто необходимо".
Также Путин отметил, что нужно своевременно обеспечить ВС РФ всем необходимым в ходе спецоперации: экипировкой, снаряжением, медициной, денежным довольствием. Также, по словам президента, нужно обеспечить проведение строительных работ в военных целях.
"По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого", - отметил он.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.