Рейтинг@Mail.ru
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/vs-1834053156.html
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС - РИА Новости, 24.11.2022
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС
Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:02
2022-11-24T19:35
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
политика
правительство рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства заметил, что налаживание такой работы "вообще полезно, но в данной ситуации просто необходимо".Также Путин отметил, что нужно своевременно обеспечить ВС РФ всем необходимым в ходе спецоперации: экипировкой, снаряжением, медициной, денежным довольствием. Также, по словам президента, нужно обеспечить проведение строительных работ в военных целях."По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого", - отметил он.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20221123/rossiya-1833676824.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, владимир путин, политика, правительство рф, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Политика, Правительство РФ, Безопасность
19:02 24.11.2022 (обновлено: 19:35 24.11.2022)
 
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС

Президент Путин заявил, что нужны целевые задания со сроками поставок для Вооруженных сил

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких экстраординарных мер вводить не планируется, надо посмотреть, все ли хватает ВС РФ, нужны целевые задания со сроками поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договорились, и нет в этом необходимости - вводить какие-то экстраординарные меры - этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно", - сказал Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
Глава государства заметил, что налаживание такой работы "вообще полезно, но в данной ситуации просто необходимо".
Также Путин отметил, что нужно своевременно обеспечить ВС РФ всем необходимым в ходе спецоперации: экипировкой, снаряжением, медициной, денежным довольствием. Также, по словам президента, нужно обеспечить проведение строительных работ в военных целях.
"По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого", - отметил он.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 15:26
Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России
 
Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинПолитикаПравительство РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала