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Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам - РИА Новости, 24.11.2022
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Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам
Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам - РИА Новости, 24.11.2022
Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам
Великобритания выдала визы более 200 тысячам украинских беженцев, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:10
2022-11-24T15:10
в мире
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украина
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Великобритания выдала визы более 200 тысячам украинских беженцев, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства.По состоянию на 22 ноября, британские визы получили 201 300 человек. Из них 58 900 получили визу как члены семьи жителей Британии, а 142 400 человек - в рамках визового режима при наличии спонсора, отмечается на сайте.При этом в страну прибыли 146 200 держателей британских виз из Украины, ещё 21 500 человек получили разрешение на продление пребывания в Великобритании.Общее количество заявлений на получение британской визы составило 247 700 человек.Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
15:10 24.11.2022
 
Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам

Британские визы получили более 200 тысяч украинцев после смягчения требования к документам

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Великобритания выдала визы более 200 тысячам украинских беженцев, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства.
По состоянию на 22 ноября, британские визы получили 201 300 человек. Из них 58 900 получили визу как члены семьи жителей Британии, а 142 400 человек - в рамках визового режима при наличии спонсора, отмечается на сайте.
При этом в страну прибыли 146 200 держателей британских виз из Украины, ещё 21 500 человек получили разрешение на продление пребывания в Великобритании.
Общее количество заявлений на получение британской визы составило 247 700 человек.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Лейпциге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 01:34
В Германии пожаловались, что беженцы загнали страну в "стрессовую ситуацию"
 
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