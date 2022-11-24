https://ria.ru/20221124/vizy-1833969317.html

Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам

Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам - РИА Новости, 24.11.2022

Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам

Великобритания выдала визы более 200 тысячам украинских беженцев, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:10

2022-11-24T15:10

2022-11-24T15:10

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Великобритания выдала визы более 200 тысячам украинских беженцев, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства.По состоянию на 22 ноября, британские визы получили 201 300 человек. Из них 58 900 получили визу как члены семьи жителей Британии, а 142 400 человек - в рамках визового режима при наличии спонсора, отмечается на сайте.При этом в страну прибыли 146 200 держателей британских виз из Украины, ещё 21 500 человек получили разрешение на продление пребывания в Великобритании.Общее количество заявлений на получение британской визы составило 247 700 человек.Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

https://ria.ru/20221124/bezhentsy-1833814215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, украина