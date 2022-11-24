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Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО - РИА Новости, 24.11.2022
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Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО
Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО - РИА Новости, 24.11.2022
Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО
Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:05
2022-11-24T13:42
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россия
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все-таки должно найти отражение в ходе выступления российских представителей и тот факт, что нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она напомнила, что форум ЮНЕСКО - единственный форум в системе ООН, ориентированный на защиту свободы выражений мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах.Захарова добавила, что "говорить о свободе, свободе выражений мнений в стенах международной организации, которая базируется в Париже", и при этом отказывать в получении виз из-за позиции "несколько странновато, если не сказать абсурдно".
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франция, юнеско, россия, мария захарова, в мире, оон
Франция, ЮНЕСКО, Россия, Мария Захарова, В мире, ООН
13:05 24.11.2022 (обновлено: 13:42 24.11.2022)
 
Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО

Захарова: Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все-таки должно найти отражение в ходе выступления российских представителей и тот факт, что нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она напомнила, что форум ЮНЕСКО - единственный форум в системе ООН, ориентированный на защиту свободы выражений мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах.
Захарова добавила, что "говорить о свободе, свободе выражений мнений в стенах международной организации, которая базируется в Париже", и при этом отказывать в получении виз из-за позиции "несколько странновато, если не сказать абсурдно".
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