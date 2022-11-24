https://ria.ru/20221124/vinodeliya-1833954559.html
Минфин пока не намерен отказываться от обратного акциза в сфере виноделия
Минфин пока не намерен отказываться от обратного акциза в сфере виноделия - РИА Новости, 24.11.2022
Минфин пока не намерен отказываться от обратного акциза в сфере виноделия
Минфин России пока не планирует отказываться от механизма обратного акциза в сфере виноделия, считая его хорошим инструментом поддержки отрасли: за 2021 год... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:29
2022-11-24T14:29
2022-11-24T21:05
экономика
алексей сазанов
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минфин России пока не планирует отказываться от механизма обратного акциза в сфере виноделия, считая его хорошим инструментом поддержки отрасли: за 2021 год поддержка виноделов через акциз составила порядка 12 миллиардов рублей, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.Сейчас производители получают вычеты по акцизам на реализованную алкогольную продукцию при приобретении или импорте сырья для его производства."Надо сказать, что, например, только за прошлый год объем поддержки отрасли в виде отрицательного акциза составил порядка 12 миллиардов рублей, это существенные деньги, отрицательный акциз был заявлен в отношении 480 тысяч тонн винограда", - рассказал Сазанов в ходе первого Российского винодельческого форума."Если, например, сравнить даже с уровнем субсидий, то на всю отрасль виноградарства и виноделия через Минсельхоз распределяется 2,5 миллиарда рублей в этом году и 3,5 миллиарда рублей в следующем году. Поэтому это существенный инструмент поддержки. Он показал себя достаточно эффективно, и мы, соответственно, будем продолжать применять его в будущем", - заявил замглавы Минфина."С одной стороны государство даёт определенную форму поддержки отрасли виноградарства и виноделия, а с другой стороны отрасль обязуется выращивать и перерабатывать виноград, произведенный на территории Российской Федерации, поэтому это такие двухсторонние обязательства", - добавил он.
https://ria.ru/20221027/vino-1827152801.html
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экономика, алексей сазанов, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Алексей Сазанов, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:29 24.11.2022 (обновлено: 21:05 24.11.2022)
Минфин пока не намерен отказываться от обратного акциза в сфере виноделия
Сазанов: Минфин пока не намерен отказываться от обратного акциза в сфере виноделия
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минфин России пока не планирует отказываться от механизма обратного акциза в сфере виноделия, считая его хорошим инструментом поддержки отрасли: за 2021 год поддержка виноделов через акциз составила порядка 12 миллиардов рублей, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
Сейчас производители получают вычеты по акцизам на реализованную алкогольную продукцию при приобретении или импорте сырья для его производства.
"Надо сказать, что, например, только за прошлый год объем поддержки отрасли в виде отрицательного акциза составил порядка 12 миллиардов рублей, это существенные деньги, отрицательный акциз был заявлен в отношении 480 тысяч тонн винограда", - рассказал Сазанов в ходе первого Российского винодельческого форума.
"Если, например, сравнить даже с уровнем субсидий, то на всю отрасль виноградарства и виноделия через Минсельхоз
распределяется 2,5 миллиарда рублей в этом году и 3,5 миллиарда рублей в следующем году. Поэтому это существенный инструмент поддержки. Он показал себя достаточно эффективно, и мы, соответственно, будем продолжать применять его в будущем", - заявил замглавы Минфина.
"С одной стороны государство даёт определенную форму поддержки отрасли виноградарства и виноделия, а с другой стороны отрасль обязуется выращивать и перерабатывать виноград, произведенный на территории Российской Федерации, поэтому это такие двухсторонние обязательства", - добавил он.