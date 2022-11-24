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Киселев заявил о быстром росте России как винодельческой державы - РИА Новости, 24.11.2022
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Киселев заявил о быстром росте России как винодельческой державы
Киселев заявил о быстром росте России как винодельческой державы - РИА Новости, 24.11.2022
Киселев заявил о быстром росте России как винодельческой державы
Россия как винодельческая держава идет в своем развитии гораздо быстрее других государств, регионы РФ уже начали принимать территориальные стандарты качества,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:58
2022-11-24T19:58
экономика
дмитрий киселев
россия
дон
терек
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виноделие
вино
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия как винодельческая держава идет в своем развитии гораздо быстрее других государств, регионы РФ уже начали принимать территориальные стандарты качества, сообщил на Первом Российском винодельческом форуме предправления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев."Этот путь прошли все страны, все винодельческие державы, и мы идем по этому пути, но значительно быстрее всех остальных - то есть мы практически заложили основы и принципы системы региональных стандартов качества российских вин", - сообщил Киселев.Он напомнил, что Ассоциации виноградарей и виноделов России создана год назад: сейчас в ее составе уже 161 предприятие, а на момент создания было 109. Ассоциация объединяет территориальные отделения девяти винодельческих регионов России: Дагестана, долины Дона и Терека, Крыма, Кубани, Северной Осетии - Алании, Ставрополья, Адыгеи и Нижней Волги."Эти регионы уже начали принимать территориальные винодельческие стандарты качества... И уже выдан первый сертификат качества", - сообщил глава ассоциации. Ассоциация стала первой в России полноценной саморегулируемой организацией, которая "по сути регулирует стандарты этой, наверное, самой быстрорастущей отрасли российской экономики", заметил Киселев.Одним из важных итогов работы ассоциации за истекший год он назвал движение к прозрачности отрасли. "Мы приняли форму подведения баланса между собранным виноградом, произведенным виноматериалом и вином, потому что тогда понятно, из какого винограда сделано вино, и, например, если вина больше, чем вы можете собрать винограда, то откуда тогда вино?" - пояснил он смысл новой формы отчетности, которую можно заполнить на сайте ассоциации."Это называется движение к прозрачности, к честности: если раньше виноделы играли в кошки - мышки с Минсельхозом, то сейчас мы должны по-честному смотреть в глаза друг другу", - подчеркнул Киселев.
https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html
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экономика, дмитрий киселев, россия, дон, терек, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виноделие, вино
Экономика, Дмитрий Киселев, Россия, Дон, Терек, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Виноделие, Вино
19:58 24.11.2022
 
Киселев заявил о быстром росте России как винодельческой державы

Киселев: Россия как винодельческая держава растет гораздо быстрее других государств

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия как винодельческая держава идет в своем развитии гораздо быстрее других государств, регионы РФ уже начали принимать территориальные стандарты качества, сообщил на Первом Российском винодельческом форуме предправления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
"Этот путь прошли все страны, все винодельческие державы, и мы идем по этому пути, но значительно быстрее всех остальных - то есть мы практически заложили основы и принципы системы региональных стандартов качества российских вин", - сообщил Киселев.
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Он напомнил, что Ассоциации виноградарей и виноделов России создана год назад: сейчас в ее составе уже 161 предприятие, а на момент создания было 109. Ассоциация объединяет территориальные отделения девяти винодельческих регионов России: Дагестана, долины Дона и Терека, Крыма, Кубани, Северной Осетии - Алании, Ставрополья, Адыгеи и Нижней Волги.
"Эти регионы уже начали принимать территориальные винодельческие стандарты качества... И уже выдан первый сертификат качества", - сообщил глава ассоциации. Ассоциация стала первой в России полноценной саморегулируемой организацией, которая "по сути регулирует стандарты этой, наверное, самой быстрорастущей отрасли российской экономики", заметил Киселев.
Одним из важных итогов работы ассоциации за истекший год он назвал движение к прозрачности отрасли. "Мы приняли форму подведения баланса между собранным виноградом, произведенным виноматериалом и вином, потому что тогда понятно, из какого винограда сделано вино, и, например, если вина больше, чем вы можете собрать винограда, то откуда тогда вино?" - пояснил он смысл новой формы отчетности, которую можно заполнить на сайте ассоциации.
"Это называется движение к прозрачности, к честности: если раньше виноделы играли в кошки - мышки с Минсельхозом, то сейчас мы должны по-честному смотреть в глаза друг другу", - подчеркнул Киселев.
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