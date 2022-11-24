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Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.11.2022
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Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко
Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.11.2022
Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко
Виноградари в России не должны сталкиваться с запретом использования иностранной лозы, если это необходимо для получения качественной продукции, заявила в ходе... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:33
2022-11-24T19:51
экономика
виктория абрамченко
россия
франция
австрия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Виноградари в России не должны сталкиваться с запретом использования иностранной лозы, если это необходимо для получения качественной продукции, заявила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Что касается импортных саженцев, мы не должны добавлять страданий. У нас даже пороговое значение в Доктрине продовольственной безопасности по отечественным семенам не больше 85%. То есть какой-то задел все равно должен быть, и условно - если необходимо для качественного винограда и качественного вина иностранная лоза... то это, конечно, должно оставаться", - заявила Абрамченко.Также, по ее словам, никаких заградительных решений не будет, которые навредят отрасли.Абрамченко также сообщила, что на основе запрошенной ею статистики в 2019 году в РФ было ввезено из-за рубежа 8,3 миллиона саженцев, а в текущем году, даже при всех трудностях с финансовыми расчетами и доставкой - более 15 миллионов."Нам необходимо срочно принимать соответствующие решения и давать результат, опираясь на практические успехи наших виноделов. Важно, чтобы была коллаборация между наукой и бизнесом. Невозможно научные разработки "складывать на полку", чтобы не было использования. Хотелось бы, чтобы минсельхоз вместе с Минобрнауки активнее с виноделами в этом проекте работали", - заключила Абрамченко.Что касается вызовов из-за санкционных ограничений, тяжелыми, по ее словам, стали вопросы, связанные с оборудованием и специализированной сельхозтехникой, но достаточно успешно решается все, что касается этикетки, бутылки, пробки. Даже из недружественных стран продолжается ввоз, хотя усложнилась несколько логистика; продолжаются поставки саженцев из Франции, Австрии, Испании, Италии. "Все остальное коллеги успешно решают при поддержке государства, мы будем закрывать ниши по импортозамещению... используя мощности в том числе партнеров Белоруссии, мы можем закрывать отдельные позиции", - сказала Абрамченко.
https://ria.ru/20221124/vinodeliya-1833954559.html
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экономика, виктория абрамченко, россия, франция, австрия
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Франция, Австрия
14:33 24.11.2022 (обновлено: 19:51 24.11.2022)
 
Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: виноградари не должны сталкиваться с запретом на иностранную лозу

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Краснодарском крае
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Виноградари в России не должны сталкиваться с запретом использования иностранной лозы, если это необходимо для получения качественной продукции, заявила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Что касается импортных саженцев, мы не должны добавлять страданий. У нас даже пороговое значение в Доктрине продовольственной безопасности по отечественным семенам не больше 85%. То есть какой-то задел все равно должен быть, и условно - если необходимо для качественного винограда и качественного вина иностранная лоза... то это, конечно, должно оставаться", - заявила Абрамченко.
Участник первого Российского винодельческого форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 14:29
Минфин пока не намерен отказываться от обратного акциза в сфере виноделия
Также, по ее словам, никаких заградительных решений не будет, которые навредят отрасли.
Абрамченко также сообщила, что на основе запрошенной ею статистики в 2019 году в РФ было ввезено из-за рубежа 8,3 миллиона саженцев, а в текущем году, даже при всех трудностях с финансовыми расчетами и доставкой - более 15 миллионов.
"Нам необходимо срочно принимать соответствующие решения и давать результат, опираясь на практические успехи наших виноделов. Важно, чтобы была коллаборация между наукой и бизнесом. Невозможно научные разработки "складывать на полку", чтобы не было использования. Хотелось бы, чтобы минсельхоз вместе с Минобрнауки активнее с виноделами в этом проекте работали", - заключила Абрамченко.
Что касается вызовов из-за санкционных ограничений, тяжелыми, по ее словам, стали вопросы, связанные с оборудованием и специализированной сельхозтехникой, но достаточно успешно решается все, что касается этикетки, бутылки, пробки. Даже из недружественных стран продолжается ввоз, хотя усложнилась несколько логистика; продолжаются поставки саженцев из Франции, Австрии, Испании, Италии. "Все остальное коллеги успешно решают при поддержке государства, мы будем закрывать ниши по импортозамещению... используя мощности в том числе партнеров Белоруссии, мы можем закрывать отдельные позиции", - сказала Абрамченко.
Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 14:06
Первый саммит АВВР пройдет в рамках Винодельческого форума
 
ЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссияФранцияАвстрия
 
 
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