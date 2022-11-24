https://ria.ru/20221124/vinodelie-1833956934.html

Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко

Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.11.2022

Решений, которые навредят виноградарям, не будет, заявила Абрамченко

Виноградари в России не должны сталкиваться с запретом использования иностранной лозы, если это необходимо для получения качественной продукции, заявила в ходе... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:33

2022-11-24T14:33

2022-11-24T19:51

экономика

виктория абрамченко

россия

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австрия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Виноградари в России не должны сталкиваться с запретом использования иностранной лозы, если это необходимо для получения качественной продукции, заявила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Что касается импортных саженцев, мы не должны добавлять страданий. У нас даже пороговое значение в Доктрине продовольственной безопасности по отечественным семенам не больше 85%. То есть какой-то задел все равно должен быть, и условно - если необходимо для качественного винограда и качественного вина иностранная лоза... то это, конечно, должно оставаться", - заявила Абрамченко.Также, по ее словам, никаких заградительных решений не будет, которые навредят отрасли.Абрамченко также сообщила, что на основе запрошенной ею статистики в 2019 году в РФ было ввезено из-за рубежа 8,3 миллиона саженцев, а в текущем году, даже при всех трудностях с финансовыми расчетами и доставкой - более 15 миллионов."Нам необходимо срочно принимать соответствующие решения и давать результат, опираясь на практические успехи наших виноделов. Важно, чтобы была коллаборация между наукой и бизнесом. Невозможно научные разработки "складывать на полку", чтобы не было использования. Хотелось бы, чтобы минсельхоз вместе с Минобрнауки активнее с виноделами в этом проекте работали", - заключила Абрамченко.Что касается вызовов из-за санкционных ограничений, тяжелыми, по ее словам, стали вопросы, связанные с оборудованием и специализированной сельхозтехникой, но достаточно успешно решается все, что касается этикетки, бутылки, пробки. Даже из недружественных стран продолжается ввоз, хотя усложнилась несколько логистика; продолжаются поставки саженцев из Франции, Австрии, Испании, Италии. "Все остальное коллеги успешно решают при поддержке государства, мы будем закрывать ниши по импортозамещению... используя мощности в том числе партнеров Белоруссии, мы можем закрывать отдельные позиции", - сказала Абрамченко.

https://ria.ru/20221124/vinodeliya-1833954559.html

https://ria.ru/20221123/sammit-1833645274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, виктория абрамченко, россия, франция, австрия