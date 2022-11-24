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Россияне все чаще выбирают отечественное вино, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.11.2022
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Россияне все чаще выбирают отечественное вино, заявила Абрамченко
Россияне все чаще выбирают отечественное вино, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.11.2022
Россияне все чаще выбирают отечественное вино, заявила Абрамченко
Россияне все больше делают выбор в пользу отечественного вина, которое уже занимает свыше половины объема рынка, эта продукция может оставаться доступной по... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:01
2022-11-24T20:59
экономика
виктория абрамченко
россия
вино
виноделие
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МОСКВА 24 ноя - РИА Новости. Россияне все больше делают выбор в пользу отечественного вина, которое уже занимает свыше половины объема рынка, эта продукция может оставаться доступной по цене при господдержке отрасли, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Всероссийского винодельческого Форума."Отечественные потребители голосуют ногами за качественное российское вино, и это, действительно, наверное, такой феномен для подотрасли - внутри всех отраслей сельского хозяйства практически, при грамотной поддержке государства, благодаря частным инвесторам, благодаря энтузиастам своего дела, она стала активно развиваться", - сказала Абрамченко.По ее словам, емкость внутреннего рынка оценивается на сегодня в 900 миллионов литров, и доля российского вина на нем составляет 55%."Цена (на российское вино - ред), конечно, может оставаться доступной при наличии мер господдержки... Ведь многие проекты длинные из-за срока окупаемости в двадцать лет, и достаточно высокий риск. Потому что 80% успеха в вине - это лоза, ее нужно вырастить, вырастить и собрать хороший качественный виноград, поэтому нужна государственная поддержка, и страхование в том числе", - сказала Абрамченко.По ее оценке, в РФ в 2022 году может быть произведено 600 миллионов тонн вина и винодельческой продукции; примерно на уровне прошлого года, согласно данным Национального союза защиты прав потребителей.Она также обратила внимание на важность и поддержку продвижения и увеличения объема отечественных вин, в том числе через продвижение внутреннего туризма.
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экономика, виктория абрамченко, россия, вино, виноделие
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Вино, Виноделие
17:01 24.11.2022 (обновлено: 20:59 24.11.2022)
 
Россияне все чаще выбирают отечественное вино, заявила Абрамченко

Абрамченко: отечественное вино будет оставаться доступным по цене при господдержке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина дегустирует вино на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Мужчина дегустирует вино на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина дегустирует вино на первом Российском винодельческом форуме в Москве
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МОСКВА 24 ноя - РИА Новости. Россияне все больше делают выбор в пользу отечественного вина, которое уже занимает свыше половины объема рынка, эта продукция может оставаться доступной по цене при господдержке отрасли, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Всероссийского винодельческого Форума.
"Отечественные потребители голосуют ногами за качественное российское вино, и это, действительно, наверное, такой феномен для подотрасли - внутри всех отраслей сельского хозяйства практически, при грамотной поддержке государства, благодаря частным инвесторам, благодаря энтузиастам своего дела, она стала активно развиваться", - сказала Абрамченко.
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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По ее словам, емкость внутреннего рынка оценивается на сегодня в 900 миллионов литров, и доля российского вина на нем составляет 55%.
"Цена (на российское вино - ред), конечно, может оставаться доступной при наличии мер господдержки... Ведь многие проекты длинные из-за срока окупаемости в двадцать лет, и достаточно высокий риск. Потому что 80% успеха в вине - это лоза, ее нужно вырастить, вырастить и собрать хороший качественный виноград, поэтому нужна государственная поддержка, и страхование в том числе", - сказала Абрамченко.
По ее оценке, в РФ в 2022 году может быть произведено 600 миллионов тонн вина и винодельческой продукции; примерно на уровне прошлого года, согласно данным Национального союза защиты прав потребителей.
Она также обратила внимание на важность и поддержку продвижения и увеличения объема отечественных вин, в том числе через продвижение внутреннего туризма.
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ЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссияВиноВиноделие
 
 
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