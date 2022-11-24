https://ria.ru/20221124/vino-1833954324.html

В Минфине рассказали о планах по эксперименту с онлайн-продажей вина

В Минфине рассказали о планах по эксперименту с онлайн-продажей вина - РИА Новости, 24.11.2022

В Минфине рассказали о планах по эксперименту с онлайн-продажей вина

Минфин надеется, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году и в дальнейшем его можно будет масштабировать, соответствующий... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:29

2022-11-24T14:29

2022-11-24T21:09

экономика

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минфин надеется, что эксперимент по онлайн-продаже вина в России будет запущен в 2023 году и в дальнейшем его можно будет масштабировать, соответствующий законопроект находится в правительстве, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов."На начальном этапе мы надеемся, что он (эксперимент - ред.) стартует в 2023 году, это будет небольшой сегмент рынка. Если мы покажем Минздраву и иным социальным ведомствам, что мы умеем администрировать… тогда уже дальше будем предлагать тиражировать этот эксперимент", - сказал он в ходе первого Российского винодельческого форума."Закон сейчас в правительстве, здесь окончательное решение за правительством", - добавил Сазанов.В среду газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. По данным газеты, документ предполагает, что спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.Позже "Почта России" сообщила РИА Новости, что компания готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы.

https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия