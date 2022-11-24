https://ria.ru/20221124/vino-1833951409.html
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов - РИА Новости, 24.11.2022
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов
Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:23
2022-11-24T14:23
2022-11-24T14:23
экономика
виктория абрамченко
россия
вино
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение всего его срока, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе Первого российского винодельческого форума."Программы льготного кредитования, безусловно, нужно продолжать и, конечно, не менять правила в течение всего срока кредита", - сказала Абрамченко.По ее словам, программы льготного кредитования и льготного лизинга для винодельческих хозяйств имеют важное значение для отрасли. "Так, например, за последние пять лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 миллиард рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников", - сообщила Абрамченко.Вице-премьер также напомнила, что правительство в рамках федерального проекта по развитию в РФ виноградарства и виноделия ежегодно будет выделять отрасли до 3,5 миллиардов рублей федерального финансирования, а общий объем средств поддержки до 2030 года составляет, таким образом, более 26 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, виктория абрамченко, россия, вино
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Вино
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов
Вице-премьер Абрамченко заявила о необходимости продолжить льготное кредитование виноделов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение всего его срока, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе Первого российского винодельческого форума.
"Программы льготного кредитования, безусловно, нужно продолжать и, конечно, не менять правила в течение всего срока кредита", - сказала Абрамченко.
По ее словам, программы льготного кредитования и льготного лизинга для винодельческих хозяйств имеют важное значение для отрасли. "Так, например, за последние пять лет только Россельхозбанк
профинансировал отрасль на 21 миллиард рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников", - сообщила Абрамченко.
Вице-премьер также напомнила, что правительство в рамках федерального проекта по развитию в РФ виноградарства и виноделия ежегодно будет выделять отрасли до 3,5 миллиардов рублей федерального финансирования, а общий объем средств поддержки до 2030 года составляет, таким образом, более 26 миллиардов рублей.