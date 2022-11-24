Рейтинг@Mail.ru
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/vino-1833951409.html
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов - РИА Новости, 24.11.2022
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов
Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:23
2022-11-24T14:23
экономика
виктория абрамченко
россия
вино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786751209_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_784398a7ff0b7ad40c4e896baddb7336.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение всего его срока, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе Первого российского винодельческого форума."Программы льготного кредитования, безусловно, нужно продолжать и, конечно, не менять правила в течение всего срока кредита", - сказала Абрамченко.По ее словам, программы льготного кредитования и льготного лизинга для винодельческих хозяйств имеют важное значение для отрасли. "Так, например, за последние пять лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 миллиард рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников", - сообщила Абрамченко.Вице-премьер также напомнила, что правительство в рамках федерального проекта по развитию в РФ виноградарства и виноделия ежегодно будет выделять отрасли до 3,5 миллиардов рублей федерального финансирования, а общий объем средств поддержки до 2030 года составляет, таким образом, более 26 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786751209_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_fa9863554bdbfb1537b507a0c8fc6b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виктория абрамченко, россия, вино
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Вино
14:23 24.11.2022
 
Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов

Вице-премьер Абрамченко заявила о необходимости продолжить льготное кредитование виноделов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЦех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение всего его срока, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе Первого российского винодельческого форума.
"Программы льготного кредитования, безусловно, нужно продолжать и, конечно, не менять правила в течение всего срока кредита", - сказала Абрамченко.
По ее словам, программы льготного кредитования и льготного лизинга для винодельческих хозяйств имеют важное значение для отрасли. "Так, например, за последние пять лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 миллиард рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников", - сообщила Абрамченко.
Вице-премьер также напомнила, что правительство в рамках федерального проекта по развитию в РФ виноградарства и виноделия ежегодно будет выделять отрасли до 3,5 миллиардов рублей федерального финансирования, а общий объем средств поддержки до 2030 года составляет, таким образом, более 26 миллиардов рублей.
Отделение выдержки игристых вин на заводе Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 22:26Краснодарский край
На Кубани появился национальный винный маршрут
 
ЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссияВино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала