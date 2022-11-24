https://ria.ru/20221124/vino-1833951409.html

Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов

Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов - РИА Новости, 24.11.2022

Абрамченко выступила за продолжение льготного кредитования виноделов

Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:23

2022-11-24T14:23

2022-11-24T14:23

экономика

виктория абрамченко

россия

вино

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Программы льготного кредитования виноградарской и винодельческой отрасли необходимо продолжать, при этом важно не менять правила кредитного договора в течение всего его срока, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе Первого российского винодельческого форума."Программы льготного кредитования, безусловно, нужно продолжать и, конечно, не менять правила в течение всего срока кредита", - сказала Абрамченко.По ее словам, программы льготного кредитования и льготного лизинга для винодельческих хозяйств имеют важное значение для отрасли. "Так, например, за последние пять лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 миллиард рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников", - сообщила Абрамченко.Вице-премьер также напомнила, что правительство в рамках федерального проекта по развитию в РФ виноградарства и виноделия ежегодно будет выделять отрасли до 3,5 миллиардов рублей федерального финансирования, а общий объем средств поддержки до 2030 года составляет, таким образом, более 26 миллиардов рублей.

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Кирилл Волков

экономика, виктория абрамченко, россия, вино