https://ria.ru/20221124/vetrogenerator-1833944004.html

В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции

В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции - РИА Новости, 24.11.2022

В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции

Гигантский ветрогенератор с самой большой в мире удельной мощностью, предназначенный для морской ветроэнергетической станции, сошел с производственной линии на... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:22

2022-11-24T14:22

2022-11-24T14:22

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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Гигантский ветрогенератор с самой большой в мире удельной мощностью, предназначенный для морской ветроэнергетической станции, сошел с производственной линии на заводе в провинции Фуцзянь (Восточный Китай).Этот ветрогенератор мощностью 16 МВт оснащен 146-метровой ступицей, что сравнимо с высотой 50-этажного здания. Кроме этого, у него самый большой в мире диаметр крыльчатки - 252 метра, а также самый легкий вес в расчете на 1 МВт, сообщили в корпорации "Санься" (CTGC).Ветрогенератор, разработанный совместно CTGC и научно-технологической компанией Xinjiang Goldwind Sci & Tech Co., Ltd., знаменует собой прорыв в производстве ветряных турбин высокого класса.При полной скорости ветра этот агрегат может вырабатывать 34,2 кВт/ч электроэнергии за один полный оборот рабочих лопастей.Этот ветрогенератор, по оценкам, может вырабатывать более 66 миллионов кВт чистой электроэнергии в год, что может удовлетворить нужды в бытовом потреблении электроэнергии для 36 тысяч домохозяйств в течение одного года, а также позволит ежегодно сэкономить около 22 тысяч тонн условного топлива в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа примерно на 54 тысячи тонн.По словам председателя правления CTGC Лэй Миншаня, производство ветроэнергетического оборудования в Китае совершило скачкообразное развитие, что вывело страну в мировые лидеры в этой области.

https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html

китай

фуцзянь

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, китай, фуцзянь