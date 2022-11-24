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В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции - РИА Новости, 24.11.2022
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В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции
В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции - РИА Новости, 24.11.2022
В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции
Гигантский ветрогенератор с самой большой в мире удельной мощностью, предназначенный для морской ветроэнергетической станции, сошел с производственной линии на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:22
2022-11-24T14:22
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экономика
технологии
китай
фуцзянь
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Гигантский ветрогенератор с самой большой в мире удельной мощностью, предназначенный для морской ветроэнергетической станции, сошел с производственной линии на заводе в провинции Фуцзянь (Восточный Китай).Этот ветрогенератор мощностью 16 МВт оснащен 146-метровой ступицей, что сравнимо с высотой 50-этажного здания. Кроме этого, у него самый большой в мире диаметр крыльчатки - 252 метра, а также самый легкий вес в расчете на 1 МВт, сообщили в корпорации "Санься" (CTGC).Ветрогенератор, разработанный совместно CTGC и научно-технологической компанией Xinjiang Goldwind Sci &amp; Tech Co., Ltd., знаменует собой прорыв в производстве ветряных турбин высокого класса.При полной скорости ветра этот агрегат может вырабатывать 34,2 кВт/ч электроэнергии за один полный оборот рабочих лопастей.Этот ветрогенератор, по оценкам, может вырабатывать более 66 миллионов кВт чистой электроэнергии в год, что может удовлетворить нужды в бытовом потреблении электроэнергии для 36 тысяч домохозяйств в течение одного года, а также позволит ежегодно сэкономить около 22 тысяч тонн условного топлива в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа примерно на 54 тысячи тонн.По словам председателя правления CTGC Лэй Миншаня, производство ветроэнергетического оборудования в Китае совершило скачкообразное развитие, что вывело страну в мировые лидеры в этой области.
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экономика, технологии, китай, фуцзянь
Россия-Китай: Главное, Экономика, Технологии, Китай, Фуцзянь
14:22 24.11.2022
 

В КНР произвели крупнейший в мире ветрогенератор для морской станции

© Фото : GoldwindВетрогенераторы для морской ветроэнергетической станции в Китае
Ветрогенераторы для морской ветроэнергетической станции в Китае - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Goldwind
Ветрогенераторы для морской ветроэнергетической станции в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Гигантский ветрогенератор с самой большой в мире удельной мощностью, предназначенный для морской ветроэнергетической станции, сошел с производственной линии на заводе в провинции Фуцзянь (Восточный Китай).
Этот ветрогенератор мощностью 16 МВт оснащен 146-метровой ступицей, что сравнимо с высотой 50-этажного здания. Кроме этого, у него самый большой в мире диаметр крыльчатки - 252 метра, а также самый легкий вес в расчете на 1 МВт, сообщили в корпорации "Санься" (CTGC).
Ветрогенератор, разработанный совместно CTGC и научно-технологической компанией Xinjiang Goldwind Sci & Tech Co., Ltd., знаменует собой прорыв в производстве ветряных турбин высокого класса.
При полной скорости ветра этот агрегат может вырабатывать 34,2 кВт/ч электроэнергии за один полный оборот рабочих лопастей.
Этот ветрогенератор, по оценкам, может вырабатывать более 66 миллионов кВт чистой электроэнергии в год, что может удовлетворить нужды в бытовом потреблении электроэнергии для 36 тысяч домохозяйств в течение одного года, а также позволит ежегодно сэкономить около 22 тысяч тонн условного топлива в угольном эквиваленте и сократить выбросы углекислого газа примерно на 54 тысячи тонн.
По словам председателя правления CTGC Лэй Миншаня, производство ветроэнергетического оборудования в Китае совершило скачкообразное развитие, что вывело страну в мировые лидеры в этой области.
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