https://ria.ru/20221124/vaza-1834043081.html

Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве

Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве - РИА Новости, 24.11.2022

Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве

Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:27

2022-11-24T19:27

2022-11-24T19:37

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская эмаль"."На аукционе в России впервые за всю историю выставили уникальную фарфоровую "Вазу с горгульями" завода братьев Корниловых. Ваза является второй такой известной в мире, первая хранится в Петергофе", — говорится в сообщении.Торги состоятся 26 ноября. Сосуд был выпущен фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-х годах. Как отметили в организации, точное количество подобных предметов неизвестно, но рынок "определенно имеет дело с единичными образцами"."До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена. Эстимейт очень невысокий — 70 тысяч рублей в силу сохранности, хотя, бесспорно, ваза стоит намного дороже", — отметила ведущий эксперт организации Мария Румянцева.Ставки покажут, в какую стоимость на самом деле ее оценивает рынок, добавила она.

https://ria.ru/20221124/plate-1833910834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

москва, петергоф, аукцион, новости культуры