https://ria.ru/20221124/vaza-1834043081.html
Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве
Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве - РИА Новости, 24.11.2022
Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве
Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:27
2022-11-24T19:27
2022-11-24T19:37
культура
москва
петергоф
аукцион
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834034805_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_3493ed0e293b64c70840adb730941a93.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская эмаль"."На аукционе в России впервые за всю историю выставили уникальную фарфоровую "Вазу с горгульями" завода братьев Корниловых. Ваза является второй такой известной в мире, первая хранится в Петергофе", — говорится в сообщении.Торги состоятся 26 ноября. Сосуд был выпущен фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-х годах. Как отметили в организации, точное количество подобных предметов неизвестно, но рынок "определенно имеет дело с единичными образцами"."До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена. Эстимейт очень невысокий — 70 тысяч рублей в силу сохранности, хотя, бесспорно, ваза стоит намного дороже", — отметила ведущий эксперт организации Мария Румянцева.Ставки покажут, в какую стоимость на самом деле ее оценивает рынок, добавила она.
https://ria.ru/20221124/plate-1833910834.html
москва
петергоф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834034805_0:67:1281:1027_1920x0_80_0_0_7b5ddc7f607cafb4e460ea27e9b0c4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петергоф, аукцион, новости культуры
Культура, Москва, Петергоф, Аукцион, Новости культуры
19:27 24.11.2022 (обновлено: 19:37 24.11.2022)
Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве
Фарфоровую вазу XIX в выставят на торги в Москве, аналог лота хранится в Петергофе
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская эмаль".
"На аукционе в России впервые за всю историю выставили уникальную фарфоровую "Вазу с горгульями" завода братьев Корниловых. Ваза является второй такой известной в мире, первая хранится в Петергофе", — говорится в сообщении.
Торги состоятся 26 ноября. Сосуд был выпущен фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-х годах. Как отметили в организации, точное количество подобных предметов неизвестно, но рынок "определенно имеет дело с единичными образцами".
"До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена. Эстимейт очень невысокий — 70 тысяч рублей в силу сохранности, хотя, бесспорно, ваза стоит намного дороже", — отметила ведущий эксперт организации Мария Румянцева.
Ставки покажут, в какую стоимость на самом деле ее оценивает рынок, добавила она.