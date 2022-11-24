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Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
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Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве
Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве - РИА Новости, 24.11.2022
Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве
Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:27
2022-11-24T19:37
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская эмаль"."На аукционе в России впервые за всю историю выставили уникальную фарфоровую "Вазу с горгульями" завода братьев Корниловых. Ваза является второй такой известной в мире, первая хранится в Петергофе", — говорится в сообщении.Торги состоятся 26 ноября. Сосуд был выпущен фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-х годах. Как отметили в организации, точное количество подобных предметов неизвестно, но рынок "определенно имеет дело с единичными образцами"."До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена. Эстимейт очень невысокий — 70 тысяч рублей в силу сохранности, хотя, бесспорно, ваза стоит намного дороже", — отметила ведущий эксперт организации Мария Румянцева.Ставки покажут, в какую стоимость на самом деле ее оценивает рынок, добавила она.
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москва, петергоф, аукцион, новости культуры
Культура, Москва, Петергоф, Аукцион, Новости культуры
19:27 24.11.2022 (обновлено: 19:37 24.11.2022)
 
Фарфоровую вазу XIX века выставят на торги в Москве

Фарфоровую вазу XIX в выставят на торги в Москве, аналог лота хранится в Петергофе

© Фото : Аукционный дом "Русская эмаль" "Ваза с горгульями" завода братьев Корниловых, выставленная на торги аукционным домом "Русская эмаль"
 Ваза с горгульями завода братьев Корниловых, выставленная на торги аукционным домом Русская эмаль - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Аукционный дом "Русская эмаль"
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Фарфоровая ваза XIX века производства завода братьев Корниловых выставлена на торги в Москве за 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Русская эмаль".
"На аукционе в России впервые за всю историю выставили уникальную фарфоровую "Вазу с горгульями" завода братьев Корниловых. Ваза является второй такой известной в мире, первая хранится в Петергофе", — говорится в сообщении.
Торги состоятся 26 ноября. Сосуд был выпущен фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-х годах. Как отметили в организации, точное количество подобных предметов неизвестно, но рынок "определенно имеет дело с единичными образцами".
"До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена. Эстимейт очень невысокий — 70 тысяч рублей в силу сохранности, хотя, бесспорно, ваза стоит намного дороже", — отметила ведущий эксперт организации Мария Румянцева.
Ставки покажут, в какую стоимость на самом деле ее оценивает рынок, добавила она.
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