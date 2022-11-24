https://ria.ru/20221124/uspekh-1833816209.html

Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков

Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2022

Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков

Будущее и успех специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T02:27

2022-11-24T02:27

2022-11-24T02:27

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

александр лукашенко

владимир путин

украина

россия

белоруссия

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Будущее и успех специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пескова в ходе общения со СМИ спросили, согласен ли он с мнением белорусского лидера Александра Лукашенко, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине."С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", - ответил Песков.Набирающее силу торнадоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы.Он напомнил, что Минск постоянно и настойчиво предупреждал об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе.Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией. При этом он заметил, что руководство Украины находится в лучших условиях, чем обычные жители страны.Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, в свою очередь, отметил, что переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль.Цели спецоперации будут достигнутыВ минувший понедельник Песков заявил, что Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет. При этом он отметил, что смена власти на Украине не является одной из целей СВО.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221011/svo-1823257005.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, белоруссия, одкб