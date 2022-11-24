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Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/uspekh-1833816209.html
Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков
Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2022
Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков
Будущее и успех специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T02:27
2022-11-24T02:27
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
александр лукашенко
владимир путин
украина
россия
белоруссия
одкб
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Будущее и успех специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пескова в ходе общения со СМИ спросили, согласен ли он с мнением белорусского лидера Александра Лукашенко, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине."С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", - ответил Песков.Набирающее силу торнадоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы.Он напомнил, что Минск постоянно и настойчиво предупреждал об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе.Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией. При этом он заметил, что руководство Украины находится в лучших условиях, чем обычные жители страны.Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, в свою очередь, отметил, что переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль.Цели спецоперации будут достигнутыВ минувший понедельник Песков заявил, что Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет. При этом он отметил, что смена власти на Украине не является одной из целей СВО.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221011/svo-1823257005.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, белоруссия, одкб
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина, Россия, Белоруссия, ОДКБ
02:27 24.11.2022
 
Успех специальной операции сомнений не вызывает, заявил Песков

Песков заявил, что будущее и успех российской спецоперации на Украине не вызывают сомнений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Будущее и успех специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, не вызывает сомнений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пескова в ходе общения со СМИ спросили, согласен ли он с мнением белорусского лидера Александра Лукашенко, что будущее ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине.
"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает", - ответил Песков.

Набирающее силу торнадо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы.
Он напомнил, что Минск постоянно и настойчиво предупреждал об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе.
Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с Россией. При этом он заметил, что руководство Украины находится в лучших условиях, чем обычные жители страны.
Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, в свою очередь, отметил, что переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 23:56Специальная военная операция на Украине
Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров

Цели спецоперации будут достигнуты

В минувший понедельник Песков заявил, что Россия хочет достигнуть своих целей в ходе специальной военной операции, и она их достигнет. При этом он отметил, что смена власти на Украине не является одной из целей СВО.
"Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах", - добавил пресс-секретарь.

Специальная военная операция

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Александр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаРоссияБелоруссияОДКБ
 
 
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