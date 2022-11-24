Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/upolnomochennye-1834022092.html
Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных
Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных - РИА Новости, 24.11.2022
Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных
Институт региональных сервисных уполномоченных необходимо распространить по всей стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:28
2022-11-24T17:28
общество
дмитрий чернышенко
технологии
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816681675_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_cc69967d3e39442078f37a7d4f832a26.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Институт региональных сервисных уполномоченных необходимо распространить по всей стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Пилотный проект АСИ "Институт региональных сервисных уполномоченных" запущен в 2022 году. Их задача - выявлять и решать актуальные социальные задачи, неочевидные на первый взгляд. В этом году проект будет реализован в 32 регионах.В четверг Чернышенко ознакомился с 48 решениями, разработанными региональными сервисными уполномоченными в рамках первого в стране акселератора социальных решений, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Разработанные решения призваны помочь людям проще и эффективнее получить необходимые соцуслуги."В настоящее время региональные сервисные уполномоченные со своими командами работают в 27 субъектах. Важно, чтобы они были по всей стране. Уверен, что у команды АСИ достаточно сил и упорства масштабировать эту большую работу в регионах", - приводит слова Чернышенко пресс-служба АСИ.Отмечается, что за три месяца акселератора команды сервисных уполномоченных при экспертной поддержке АСИ занимались выявлением барьеров, формулировкой гипотез, разработкой решений и тестированием прототипов в реальных условиях. Работа велась по восьми жизненным ситуациям: выход на пенсию, буллинг, потеря единственного кормильца, потеря здоровья, насилие в семье, потеря и поиск работы, планирование и рождение ребенка."Мы учились у вас, вы учились у наших экспертов. Вместе придумали интересные решения - всего их 48, десять из них уже поддержали губернаторы. Для нас очень важно слышать друг друга, слышать обратную связь от людей. Клиентоцентричность, человекоцентричность становятся не просто словами, а технологиями и ресурсами, которые мы будем использовать". - отметила глава АСИ Светалана Чупшева.
https://ria.ru/20221123/chernyshenko-1833621635.html
https://ria.ru/20221118/doroga-1832421161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816681675_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_651fbbcb334931ee2647ffcfa53d0d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий чернышенко, технологии, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
17:28 24.11.2022
 
Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных

Чернышенко: Институт сервисных уполномоченных нужно распространить по всей России

© Фото : пресс-служба Правительства РоссииВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : пресс-служба Правительства России
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Институт региональных сервисных уполномоченных необходимо распространить по всей стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Пилотный проект АСИ "Институт региональных сервисных уполномоченных" запущен в 2022 году. Их задача - выявлять и решать актуальные социальные задачи, неочевидные на первый взгляд. В этом году проект будет реализован в 32 регионах.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 12:58
Чернышенко объяснил важность Конгресса молодых ученых
В четверг Чернышенко ознакомился с 48 решениями, разработанными региональными сервисными уполномоченными в рамках первого в стране акселератора социальных решений, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Разработанные решения призваны помочь людям проще и эффективнее получить необходимые соцуслуги.
"В настоящее время региональные сервисные уполномоченные со своими командами работают в 27 субъектах. Важно, чтобы они были по всей стране. Уверен, что у команды АСИ достаточно сил и упорства масштабировать эту большую работу в регионах", - приводит слова Чернышенко пресс-служба АСИ.
Отмечается, что за три месяца акселератора команды сервисных уполномоченных при экспертной поддержке АСИ занимались выявлением барьеров, формулировкой гипотез, разработкой решений и тестированием прототипов в реальных условиях. Работа велась по восьми жизненным ситуациям: выход на пенсию, буллинг, потеря единственного кормильца, потеря здоровья, насилие в семье, потеря и поиск работы, планирование и рождение ребенка.
"Мы учились у вас, вы учились у наших экспертов. Вместе придумали интересные решения - всего их 48, десять из них уже поддержали губернаторы. Для нас очень важно слышать друг друга, слышать обратную связь от людей. Клиентоцентричность, человекоцентричность становятся не просто словами, а технологиями и ресурсами, которые мы будем использовать". - отметила глава АСИ Светалана Чупшева.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 11:45Туризм
Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом"
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоТехнологииРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала