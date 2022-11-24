https://ria.ru/20221124/upolnomochennye-1834022092.html

Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных

Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных - РИА Новости, 24.11.2022

Чернышенко рассказал об Институте сервисных уполномоченных

Институт региональных сервисных уполномоченных необходимо распространить по всей стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:28

2022-11-24T17:28

2022-11-24T17:28

общество

дмитрий чернышенко

технологии

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Институт региональных сервисных уполномоченных необходимо распространить по всей стране, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Пилотный проект АСИ "Институт региональных сервисных уполномоченных" запущен в 2022 году. Их задача - выявлять и решать актуальные социальные задачи, неочевидные на первый взгляд. В этом году проект будет реализован в 32 регионах.В четверг Чернышенко ознакомился с 48 решениями, разработанными региональными сервисными уполномоченными в рамках первого в стране акселератора социальных решений, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Разработанные решения призваны помочь людям проще и эффективнее получить необходимые соцуслуги."В настоящее время региональные сервисные уполномоченные со своими командами работают в 27 субъектах. Важно, чтобы они были по всей стране. Уверен, что у команды АСИ достаточно сил и упорства масштабировать эту большую работу в регионах", - приводит слова Чернышенко пресс-служба АСИ.Отмечается, что за три месяца акселератора команды сервисных уполномоченных при экспертной поддержке АСИ занимались выявлением барьеров, формулировкой гипотез, разработкой решений и тестированием прототипов в реальных условиях. Работа велась по восьми жизненным ситуациям: выход на пенсию, буллинг, потеря единственного кормильца, потеря здоровья, насилие в семье, потеря и поиск работы, планирование и рождение ребенка."Мы учились у вас, вы учились у наших экспертов. Вместе придумали интересные решения - всего их 48, десять из них уже поддержали губернаторы. Для нас очень важно слышать друг друга, слышать обратную связь от людей. Клиентоцентричность, человекоцентричность становятся не просто словами, а технологиями и ресурсами, которые мы будем использовать". - отметила глава АСИ Светалана Чупшева.

https://ria.ru/20221123/chernyshenko-1833621635.html

https://ria.ru/20221118/doroga-1832421161.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий чернышенко, технологии, россия, агентство стратегических инициатив (аси)