https://ria.ru/20221124/ukraina-1834023424.html

США не хотят мирных переговоров по Украине, считает Лукашенко

США не хотят мирных переговоров по Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 24.11.2022

США не хотят мирных переговоров по Украине, считает Лукашенко

Американцы не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они боятся только ядерного конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:31

2022-11-24T17:31

2022-11-24T17:31

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

украина

белоруссия

сша

в мире

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Американцы не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они боятся только ядерного конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Нам надо договариваться. Договариваться разумно и говорить о мире. Надо выставить Украину и стоящих за ней поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят (идти – ред.) ни на какие мирные переговоры. У них, американцев, которые там рулят через поляков, опасность одна – ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что тогда у них уже будет жарко. Вот их подход", - сказал белорусский лидер журналистам, видеофрагмент его речи опубликовал в четверг Telegram-канал "Пул первого".При этом Лукашенко опроверг слухи о намерении Минска ввести войска на территорию Украины. "Мы живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы – сколько мы можем задействовать сразу – 35-40 тысяч – не решат проблему. Сегодня не этот тренд (актуален – ред.)", - отметил глава Белоруссии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221123/peregovory-1833796290.html

украина

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, украина, белоруссия, сша, в мире, ситуация в днр и лнр