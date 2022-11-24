США не хотят мирных переговоров по Украине, считает Лукашенко
Лукашенко считает, что США не хотят договариваться по ситуации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Американцы не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они боятся только ядерного конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Нам надо договариваться. Договариваться разумно и говорить о мире. Надо выставить Украину и стоящих за ней поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят (идти – ред.) ни на какие мирные переговоры. У них, американцев, которые там рулят через поляков, опасность одна – ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что тогда у них уже будет жарко. Вот их подход", - сказал белорусский лидер журналистам, видеофрагмент его речи опубликовал в четверг Telegram-канал "Пул первого".
При этом Лукашенко опроверг слухи о намерении Минска ввести войска на территорию Украины. "Мы живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы – сколько мы можем задействовать сразу – 35-40 тысяч – не решат проблему. Сегодня не этот тренд (актуален – ред.)", - отметил глава Белоруссии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.