https://ria.ru/20221124/ukraina-1833940244.html
Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы
Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы - РИА Новости, 24.11.2022
Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы
У властей Украины есть все возможности урегулировать ситуацию с ударами по украинским энергообъектам и прекратить страдания народа, выполнив требования России,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:00
2022-11-24T14:00
2022-11-24T15:14
специальная военная операция на украине
киев
москва
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. У властей Украины есть все возможности урегулировать ситуацию с ударами по украинским энергообъектам и прекратить страдания народа, выполнив требования России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию (с ударами по украинским энергетическим объектам - ред.) в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны, и прекратить, соответственно, всевозможные страдания местного населения", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html
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РИА Новости
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киев, москва, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Москва, Украина, Дмитрий Песков, В мире
14:00 24.11.2022 (обновлено: 15:14 24.11.2022)
Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы
Песков заявил, что у Киева есть все возможности для урегулирования ситуации на Украине