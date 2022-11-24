https://ria.ru/20221124/ukraina-1833940244.html

Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы

Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы - РИА Новости, 24.11.2022

Песков: Киев может урегулировать ситуацию, выполнив требования Москвы

У властей Украины есть все возможности урегулировать ситуацию с ударами по украинским энергообъектам и прекратить страдания народа, выполнив требования России,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:00

2022-11-24T14:00

2022-11-24T15:14

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. У властей Украины есть все возможности урегулировать ситуацию с ударами по украинским энергообъектам и прекратить страдания народа, выполнив требования России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию (с ударами по украинским энергетическим объектам - ред.) в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны, и прекратить, соответственно, всевозможные страдания местного населения", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221124/udary-1833945629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, москва, украина, дмитрий песков, в мире