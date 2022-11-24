https://ria.ru/20221124/ukraina-1833895743.html
Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине
Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине - РИА Новости, 24.11.2022
Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине
Если европейские руководители не окажутся в состоянии остановить эскалацию украинского конфликта, их сметут граждане их же стран, считает президент Белоруссии... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:30
2022-11-24T12:30
2022-11-24T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
украина
белоруссия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Если европейские руководители не окажутся в состоянии остановить эскалацию украинского конфликта, их сметут граждане их же стран, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Европа протрезвела. Если европейские руководители не поймут ситуации… Им-то зачем эта война, в их доме, на пороге? Они (граждане стран Евросоюза – ред.) сметут и Шольца, и Макрона – вот увидите, так и произойдет", - сказал журналистам белорусский лидер, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого"."Поэтому со всех сторон, что на внешнем контуре, что внутри Украины – эта тенденция: садитесь, договаривайтесь. Все эти силы антивоенные – а их все больше и больше – толкают руководство Украины к переговорам", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине
Лукашенко: если лидеры ЕС не остановят эскалацию на Украине, их сметут свои же граждане