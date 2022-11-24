https://ria.ru/20221124/ukraina-1833895743.html

Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине

Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине - РИА Новости, 24.11.2022

Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине

Если европейские руководители не окажутся в состоянии остановить эскалацию украинского конфликта, их сметут граждане их же стран, считает президент Белоруссии... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:30

2022-11-24T12:30

2022-11-24T12:30

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Если европейские руководители не окажутся в состоянии остановить эскалацию украинского конфликта, их сметут граждане их же стран, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Европа протрезвела. Если европейские руководители не поймут ситуации… Им-то зачем эта война, в их доме, на пороге? Они (граждане стран Евросоюза – ред.) сметут и Шольца, и Макрона – вот увидите, так и произойдет", - сказал журналистам белорусский лидер, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого"."Поэтому со всех сторон, что на внешнем контуре, что внутри Украины – эта тенденция: садитесь, договаривайтесь. Все эти силы антивоенные – а их все больше и больше – толкают руководство Украины к переговорам", - добавил Лукашенко.

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр