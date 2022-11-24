https://ria.ru/20221124/ukraina-1833893015.html

Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"

Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022

Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"

Киев будет водить МАГАТЭ за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать цели завершения переговоров, пока политические спонсоры Украины не одобрят иной... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:22

2022-11-24T12:22

2022-11-24T12:22

в мире

алексей лихачев

киев

украина

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киев будет водить МАГАТЭ за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать цели завершения переговоров, пока политические спонсоры Украины не одобрят иной подход, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.Он подчеркнул, что ни одна пуля не должна пролетать в районе ЗАЭС."Пока политические спонсоры Киева не одобрят этот подход, очевидно, что киевские власти будут водить МАГАТЭ за нос и вести переговоры без цели их завершения", - сказал Лихачев журналистам.

https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html

киев

украина

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, алексей лихачев, киев, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"