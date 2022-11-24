https://ria.ru/20221124/ukraina-1833893015.html
Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"
Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022
Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"
Киев будет водить МАГАТЭ за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать цели завершения переговоров, пока политические спонсоры Украины не одобрят иной... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:22
2022-11-24T12:22
2022-11-24T12:22
в мире
алексей лихачев
киев
украина
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866517_0:110:2996:1795_1920x0_80_0_0_69f259fa66a83505d14aa8780c146669.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киев будет водить МАГАТЭ за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать цели завершения переговоров, пока политические спонсоры Украины не одобрят иной подход, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.Он подчеркнул, что ни одна пуля не должна пролетать в районе ЗАЭС."Пока политические спонсоры Киева не одобрят этот подход, очевидно, что киевские власти будут водить МАГАТЭ за нос и вести переговоры без цели их завершения", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866517_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f8760cf344b41b955fb8e57bd314a45a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей лихачев, киев, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Алексей Лихачев, Киев, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"
Глава "Росатома" Лихачев: Киев будет водить МАГАТЭ за нос, пока ему не дадут иную команду