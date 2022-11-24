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Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022
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Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"
Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 24.11.2022
Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"
Киев будет водить МАГАТЭ за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать цели завершения переговоров, пока политические спонсоры Украины не одобрят иной... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:22
2022-11-24T12:22
в мире
алексей лихачев
киев
украина
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киев будет водить МАГАТЭ за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать цели завершения переговоров, пока политические спонсоры Украины не одобрят иной подход, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.Он подчеркнул, что ни одна пуля не должна пролетать в районе ЗАЭС."Пока политические спонсоры Киева не одобрят этот подход, очевидно, что киевские власти будут водить МАГАТЭ за нос и вести переговоры без цели их завершения", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html
киев
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в мире, алексей лихачев, киев, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Алексей Лихачев, Киев, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
12:22 24.11.2022
 
Киев будет водить МАГАТЭ за нос, заявили в "Росатоме"

Глава "Росатома" Лихачев: Киев будет водить МАГАТЭ за нос, пока ему не дадут иную команду

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киев будет водить МАГАТЭ за нос по поводу ситуации с Запорожской АЭС и избегать цели завершения переговоров, пока политические спонсоры Украины не одобрят иной подход, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Он подчеркнул, что ни одна пуля не должна пролетать в районе ЗАЭС.
"Пока политические спонсоры Киева не одобрят этот подход, очевидно, что киевские власти будут водить МАГАТЭ за нос и вести переговоры без цели их завершения", - сказал Лихачев журналистам.
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:04Специальная военная операция на Украине
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
 
В миреАлексей ЛихачевКиевУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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