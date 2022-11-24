https://ria.ru/20221124/ukraina-1833889864.html
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро - РИА Новости, 24.11.2022
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро
Венгрия передаст Украине 187 миллионов евро, столько составила бы доля Будапешта в общеевропейском кредите Украине на 18 миллиардов евро, свидетельствует текст... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:13
2022-11-24T12:13
2022-11-24T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Венгрия передаст Украине 187 миллионов евро, столько составила бы доля Будапешта в общеевропейском кредите Украине на 18 миллиардов евро, свидетельствует текст указа, опубликованного в правительственном вестнике."Правительство... призывает министра финансов позаботиться об обеспечении 187 миллионов евро, составляющих долю Венгрии из кредита в размере 18 миллиардов евро, который Евросоюз предоставит Украине", - говорится в тексте указа, подписанного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Правительство также обязало министра иностранных дел и внешнеэкономических связей начать переговоры с украинской стороной для подготовки соответствующего соглашения, в соответствии с которым Киев мог бы получить от Будапешта средства.Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. Как сообщило издание Politico, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой сумму, которую планируется выделить Украине и отметил, что Будапешт готов предоставить Киеву 145-170 миллионов евро в рамках двусторонних соглашений.
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833755265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виктор орбан, венгрия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро
Венгрия передаст Украине свою долю в 187 миллионов евро в общеевропейском кредите