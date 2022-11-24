Рейтинг@Mail.ru
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833889864.html
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро - РИА Новости, 24.11.2022
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро
Венгрия передаст Украине 187 миллионов евро, столько составила бы доля Будапешта в общеевропейском кредите Украине на 18 миллиардов евро, свидетельствует текст... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:13
2022-11-24T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/08/1531770866_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5511e1c29f0fade9eb24b78b4eeb1bd3.jpg
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Венгрия передаст Украине 187 миллионов евро, столько составила бы доля Будапешта в общеевропейском кредите Украине на 18 миллиардов евро, свидетельствует текст указа, опубликованного в правительственном вестнике."Правительство... призывает министра финансов позаботиться об обеспечении 187 миллионов евро, составляющих долю Венгрии из кредита в размере 18 миллиардов евро, который Евросоюз предоставит Украине", - говорится в тексте указа, подписанного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Правительство также обязало министра иностранных дел и внешнеэкономических связей начать переговоры с украинской стороной для подготовки соответствующего соглашения, в соответствии с которым Киев мог бы получить от Будапешта средства.Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. Как сообщило издание Politico, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой сумму, которую планируется выделить Украине и отметил, что Будапешт готов предоставить Киеву 145-170 миллионов евро в рамках двусторонних соглашений.
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833755265.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/08/1531770866_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_2ec565c04ee237e64ed273fc93284a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, венгрия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:13 24.11.2022
 
Венгрия выдаст Украине кредит в 187 миллионов евро

Венгрия передаст Украине свою долю в 187 миллионов евро в общеевропейском кредите

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Венгрия передаст Украине 187 миллионов евро, столько составила бы доля Будапешта в общеевропейском кредите Украине на 18 миллиардов евро, свидетельствует текст указа, опубликованного в правительственном вестнике.
"Правительство... призывает министра финансов позаботиться об обеспечении 187 миллионов евро, составляющих долю Венгрии из кредита в размере 18 миллиардов евро, который Евросоюз предоставит Украине", - говорится в тексте указа, подписанного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Правительство также обязало министра иностранных дел и внешнеэкономических связей начать переговоры с украинской стороной для подготовки соответствующего соглашения, в соответствии с которым Киев мог бы получить от Будапешта средства.
Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. Как сообщило издание Politico, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой сумму, которую планируется выделить Украине и отметил, что Будапешт готов предоставить Киеву 145-170 миллионов евро в рамках двусторонних соглашений.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 18:04Специальная военная операция на Украине
Байден поручил Госдепу выделить Украине еще 400 миллионов долларов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор ОрбанВенгрияУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала