11:54 24.11.2022 (обновлено: 15:12 24.11.2022)
Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам
Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам во избежание полного уничтожения Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта с Россией, чтобы избежать уничтожения Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване.
"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей… Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины", — рассказал белорусский лидер телеканалу "Звезда".
"Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко. То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать — сотрудничать, дружить", — подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии предположил, что так же будет и с отношениями с украинцами. По его мнению, их можно восстановить в кратчайшее время, а начать необходимо с мирных переговоров.
Лукашенко добавил, что события на Украине были вскользь затронуты на прошедшем накануне саммите ОДКБ, но это не было главной темой встречи.
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В начале ноября Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
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Как отмечал сам Путин, Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".