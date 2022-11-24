https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам - РИА Новости, 24.11.2022

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам

Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта с Россией, чтобы избежать уничтожения Украины, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:54

2022-11-24T11:54

2022-11-24T15:12

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта с Россией, чтобы избежать уничтожения Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване.По его словам, со временем конфликты между странами забываются. Политик привел пример Великой Отечественной войны, когда СССР потерял почти 30 миллионов человек в борьбе с фашистской Германией."Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко. То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать — сотрудничать, дружить", — подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии предположил, что так же будет и с отношениями с украинцами. По его мнению, их можно восстановить в кратчайшее время, а начать необходимо с мирных переговоров.Лукашенко добавил, что события на Украине были вскользь затронуты на прошедшем накануне саммите ОДКБ, но это не было главной темой встречи.В начале ноября Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Как отмечал сам Путин, Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".Москва проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20221124/lukashenko-1833813257.html

https://ria.ru/20221120/granitsa-1832884223.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

https://ria.ru/20221118/peregovory-1832464422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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