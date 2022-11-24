https://ria.ru/20221124/ukraina-1833858549.html

TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины

TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины - РИА Новости, 24.11.2022

TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины

Вашингтон должен перестать следовать принципу "все по воле Киева" и способствовать началу процесса переговоров с Москвой, написал в статье для The American... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:50

2022-11-24T10:50

2022-11-24T13:57

в мире

владимир зеленский

владимир путин

вашингтон (штат)

россия

москва

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен перестать следовать принципу "все по воле Киева" и способствовать началу процесса переговоров с Москвой, написал в статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу.Обозреватель назвал последние действия президента Украины Владимира Зеленского безрассудными. По его мнению, политик готов втянуть НАТО в конфликт, который потенциально может перерасти в ядерную войну.Автор публикации также раскритиковал реакцию США на инцидент с ракетами в Польше и призвал Белый дом больше контролировать действия Киева, поскольку Вашингтон несет ответственность за военную поддержку Украины.Бэндоу подчеркнул, что опрометчивый "ракетный маневр" Зеленского указывает на необходимость смены курса Вашингтона, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833848081.html

https://ria.ru/20221124/petitsiya-1833825020.html

вашингтон (штат)

россия

москва

украина

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, вашингтон (штат), россия, москва, нато, украина