Рейтинг@Mail.ru
TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833858549.html
TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины
TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины - РИА Новости, 24.11.2022
TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины
Вашингтон должен перестать следовать принципу "все по воле Киева" и способствовать началу процесса переговоров с Москвой, написал в статье для The American... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:50
2022-11-24T13:57
в мире
владимир зеленский
владимир путин
вашингтон (штат)
россия
москва
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_120:0:810:388_1920x0_80_0_0_3a53b7350b3f2c5d0a10e24e32879270.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен перестать следовать принципу "все по воле Киева" и способствовать началу процесса переговоров с Москвой, написал в статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу.Обозреватель назвал последние действия президента Украины Владимира Зеленского безрассудными. По его мнению, политик готов втянуть НАТО в конфликт, который потенциально может перерасти в ядерную войну.Автор публикации также раскритиковал реакцию США на инцидент с ракетами в Польше и призвал Белый дом больше контролировать действия Киева, поскольку Вашингтон несет ответственность за военную поддержку Украины.Бэндоу подчеркнул, что опрометчивый "ракетный маневр" Зеленского указывает на необходимость смены курса Вашингтона, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833848081.html
https://ria.ru/20221124/petitsiya-1833825020.html
вашингтон (штат)
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_2610ebdca40bae90a800ae4623ebd5f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, вашингтон (штат), россия, москва, нато, украина
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Россия, Москва, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Украина
10:50 24.11.2022 (обновлено: 13:57 24.11.2022)
 
TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины

TAC: Вашингтон должен ограничить действия киевского режима

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен перестать следовать принципу "все по воле Киева" и способствовать началу процесса переговоров с Москвой, написал в статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу.
Обозреватель назвал последние действия президента Украины Владимира Зеленского безрассудными. По его мнению, политик готов втянуть НАТО в конфликт, который потенциально может перерасти в ядерную войну.

"Зеленский был бы рад сражаться с Россией до последнего американца, если бы это было необходимо", — отметил Бэндоу.

Автор публикации также раскритиковал реакцию США на инцидент с ракетами в Польше и призвал Белый дом больше контролировать действия Киева, поскольку Вашингтон несет ответственность за военную поддержку Украины.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:10Специальная военная операция на Украине
МИД Италии назвал своей целью позволить Украине сесть за стол переговоров
Бэндоу подчеркнул, что опрометчивый "ракетный маневр" Зеленского указывает на необходимость смены курса Вашингтона, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

"Он сделал все возможное, чтобы использовать, предположительно, ошибочный удар своих собственных военных, чтобы втянуть НАТО в войну своей страны против России. Почти точно это повторится", — подытожил автор материала.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 07:39
Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВашингтон (штат)РоссияМоскваНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала