Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат
Депутат от Крыма Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил переименовать государство Украина в американскую колонию Бандерштат.
Петиция с просьбой переименовать Россию в Московию внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. В петиции также предлагается заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".
"Подобные петиции – очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня на Украине националист и пособник гитлеровцев Степан Бандера возведен в культ. "Украина стала рассадником нацизма и национализма. Чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами. США используют Украину и украинский народ для решения своих проблем и обогащения. Американцам Украина нужна временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии", - сказал депутат.