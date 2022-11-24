https://ria.ru/20221124/ukraina-1833854535.html

Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат

Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат - РИА Новости, 24.11.2022

Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил переименовать государство Украина в американскую колонию Бандерштат. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:36

2022-11-24T10:36

2022-11-24T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

михаил шеремет

украина

россия

госдума рф

ситуация в днр и лнр

степан бандера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил переименовать государство Украина в американскую колонию Бандерштат.Петиция с просьбой переименовать Россию в Московию внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. В петиции также предлагается заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".По его словам, сегодня на Украине националист и пособник гитлеровцев Степан Бандера возведен в культ. "Украина стала рассадником нацизма и национализма. Чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами. США используют Украину и украинский народ для решения своих проблем и обогащения. Американцам Украина нужна временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220605/ugil-1793224018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил шеремет, украина, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, степан бандера