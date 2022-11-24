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Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833854535.html
Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат
Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат - РИА Новости, 24.11.2022
Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил переименовать государство Украина в американскую колонию Бандерштат. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:36
2022-11-24T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
украина
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
степан бандера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил переименовать государство Украина в американскую колонию Бандерштат.Петиция с просьбой переименовать Россию в Московию внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. В петиции также предлагается заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".По его словам, сегодня на Украине националист и пособник гитлеровцев Степан Бандера возведен в культ. "Украина стала рассадником нацизма и национализма. Чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами. США используют Украину и украинский народ для решения своих проблем и обогащения. Американцам Украина нужна временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии", - сказал депутат.
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в мире, михаил шеремет, украина, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, степан бандера
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Украина, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Степан Бандера
10:36 24.11.2022
 
Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат

Депутат от Крыма Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил переименовать государство Украина в американскую колонию Бандерштат.
Петиция с просьбой переименовать Россию в Московию внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. В петиции также предлагается заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".
"Подобные петиции – очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются само выражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня на Украине националист и пособник гитлеровцев Степан Бандера возведен в культ. "Украина стала рассадником нацизма и национализма. Чем и воспользовались американцы, подчинив себе мышление людей, чтобы управлять ими как тряпичными куклами. США используют Украину и украинский народ для решения своих проблем и обогащения. Американцам Украина нужна временно, как только она перестанет приносить им дивиденды, они с легкостью избавятся от ненужной колонии", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметУкраинаРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРСтепан Бандера
 
 
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