https://ria.ru/20221124/ukraina-1833848081.html
МИД Италии назвал своей целью позволить Украине сесть за стол переговоров
МИД Италии назвал своей целью позволить Украине сесть за стол переговоров - РИА Новости, 24.11.2022
МИД Италии назвал своей целью позволить Украине сесть за стол переговоров
Правительство Италии считает необходимым добиться того, чтобы Украина смогла сесть за стол мирных переговоров, указал министр иностранных дел, вице-премьер... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:10
2022-11-24T10:10
2022-11-24T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
антонио таяни
украина
италия
нато
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Италии считает необходимым добиться того, чтобы Украина смогла сесть за стол мирных переговоров, указал министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни."Наша цель – позволить Украине сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО (Йенсом) Столтенбергом", - заявил Таяни в интервью, которое в четверг опубликовала миланская газета Corriere della Sera.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антонио таяни, украина, италия, нато, ситуация в днр и лнр
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МИД Италии назвал своей целью позволить Украине сесть за стол переговоров
Глава МИД Италии Таяни назвал своей целью позволить Украине сесть за стол переговоров