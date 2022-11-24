https://ria.ru/20221124/udary-1833939679.html

Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле

Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2022

Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле

Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:59

2022-11-24T13:59

2022-11-24T14:09

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина