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Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/udary-1833939679.html
Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле
Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2022
Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле
Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:59
2022-11-24T14:09
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html
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дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина
13:59 24.11.2022 (обновлено: 14:09 24.11.2022)
 
Россия не наносит удары по социальным объектам на Украине, заявили в Кремле

Песков: ударов российских войск по социальным объектам на Украине как не было, так и нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются", - сказал Песков журналистам.
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:04Специальная военная операция на Украине
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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