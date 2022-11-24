https://ria.ru/20221124/udar-1833934484.html

Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022

Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:45

2022-11-24T13:45

2022-11-24T15:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

василий небензя

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны."Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", — говорится в пресс-релизе ведомства.Там добавили, что "ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось". Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало "следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах".Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.Постпред России Василий Небензя при ООН заявил, что действия Москвы — "ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу".Он также возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры при обстрелах, напомнив о размещении украинских ЗРК среди жилой застройки. По словам дипломата, в итоге обломки ракет или "сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась".

https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html

https://ria.ru/20221124/nebenznya-1833812910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, василий небензя, киев, украина, оон, в мире