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Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/udar-1833934484.html
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ
Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:45
2022-11-24T15:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
василий небензя
киев
украина
оон
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны."Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", — говорится в пресс-релизе ведомства.Там добавили, что "ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось". Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало "следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах".Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.Постпред России Василий Небензя при ООН заявил, что действия Москвы — "ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу".Он также возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры при обстрелах, напомнив о размещении украинских ЗРК среди жилой застройки. По словам дипломата, в итоге обломки ракет или "сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась".
https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, василий небензя, киев, украина, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Василий Небензя, Киев, Украина, ООН, В мире
13:45 24.11.2022 (обновлено: 15:24 24.11.2022)
 
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

Минобороны: массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны.
"Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Там добавили, что "ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось". Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало "следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах".
Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:45Специальная военная операция на Украине
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута
Постпред России Василий Небензя при ООН заявил, что действия Москвы — "ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу".
Он также возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры при обстрелах, напомнив о размещении украинских ЗРК среди жилой застройки. По словам дипломата, в итоге обломки ракет или "сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Небензя рассказал СБ ООН об американских ракетах ПВО, попавших в жилые дома
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВасилий НебензяКиевУкраинаООНВ мире
 
 
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