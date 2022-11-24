13:45 24.11.2022 (обновлено: 15:24 24.11.2022)
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ
Минобороны: массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны.
"Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Там добавили, что "ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось". Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало "следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах".
Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.
Постпред России Василий Небензя при ООН заявил, что действия Москвы — "ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу".
Он также возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры при обстрелах, напомнив о размещении украинских ЗРК среди жилой застройки. По словам дипломата, в итоге обломки ракет или "сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась".