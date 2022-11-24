https://ria.ru/20221124/uchet-1833881145.html
В России заработала электронная система миграционного учета
В России заработала электронная система миграционного учета - РИА Новости, 24.11.2022
В России заработала электронная система миграционного учета
МВД РФ ввело систему миграционного учета, с помощью которой можно получить электронное досье на иностранцев и россиян, сообщила начальник главного управления по РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:48
2022-11-24T11:48
2022-11-24T11:48
россия
общество
валентина казакова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. МВД РФ ввело систему миграционного учета, с помощью которой можно получить электронное досье на иностранцев и россиян, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова."В МВД принята государственная информационная система миграционного учета. Это очень важный информационный продукт, который позволяет получать электронное досье как на гражданина РФ, так и на иностранного гражданина", – сказала она на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По ее словам, эта система дает доступ ко всем миграционным статусам и отслеживает переезды в регионах РФ. Она также позволит получать госуслуги "более быстро и более качественно".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Валентина Казакова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России заработала электронная система миграционного учета
МВД ввело электронную систему миграционного учета
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. МВД РФ ввело систему миграционного учета, с помощью которой можно получить электронное досье на иностранцев и россиян, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.
"В МВД принята государственная информационная система миграционного учета. Это очень важный информационный продукт, который позволяет получать электронное досье как на гражданина РФ, так и на иностранного гражданина", – сказала она на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По ее словам, эта система дает доступ ко всем миграционным статусам и отслеживает переезды в регионах РФ. Она также позволит получать госуслуги "более быстро и более качественно".