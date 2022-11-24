Зима пришла! Как готовились городские службы

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Погода непредсказуема, но городские службы должны быть готовы ко всему. Уже в конце октября коммунальщики перевели автопарк на зимний режим работы. Это дало возможность оперативно среагировать на снегопады и гололедицу. Как это проходило – узнайте в нашем ролике.