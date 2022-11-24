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Зима пришла! Как готовились городские службы
Зима пришла! Как готовились городские службы - РИА Новости, 24.11.2022
Зима пришла! Как готовились городские службы
Погода непредсказуема, но городские службы должны быть готовы ко всему. Уже в конце октября коммунальщики перевели автопарк на зимний режим работы. Это дало возможность оперативно среагировать на снегопады и гололедицу. Как это проходило – узнайте в нашем ролике.
2022-11-24T13:24
2022-11-24T13:24
2022-11-24T13:24
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зима пришла! Как готовились городские службы
Погода непредсказуема, но городские службы должны быть готовы ко всему. Уже в конце октября коммунальщики перевели автопарк на зимний режим работы. Это дало возможность оперативно среагировать на снегопады и гололедицу. Как это проходило – узнайте в нашем ролике.
2022-11-24T13:24
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PT0M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, общество
Видео, Москва, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, Общество
Зима пришла! Как готовились городские службы
Погода непредсказуема, но городские службы должны быть готовы ко всему. Уже в конце октября коммунальщики перевели автопарк на зимний режим работы. Это дало возможность оперативно среагировать на снегопады и гололедицу. Как это проходило – узнайте в нашем ролике.
2022-11-24T13:24
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PT0M53S
Зима пришла! Как готовились городские службы
Погода непредсказуема, но городские службы должны быть готовы ко всему. Уже в конце октября коммунальщики перевели автопарк на зимний режим работы. Это дало возможность оперативно среагировать на снегопады и гололедицу. Как это проходило – узнайте в нашем ролике.