https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833894777.html
Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына
Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына - РИА Новости, 24.11.2022
Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына
Восьмилетний мальчик погиб от огнестрельного ранения во время охоты в Сладковском районе Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:27
2022-11-24T12:27
2022-11-24T15:26
происшествия
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб от огнестрельного ранения во время охоты в Сладковском районе Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СК.Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, трагедия произошла накануне. Отец взял на охоту сына 2013 года рождения и случайно выстрелил в ребенка, думая, что целится в зверя.
https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
12:27 24.11.2022 (обновлено: 15:26 24.11.2022)
Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына
Житель Тюменской области на охоте случайно застрелил восьмилетнего сына
ТЮМЕНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб от огнестрельного ранения во время охоты в Сладковском районе Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СК.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы", — пояснили агентству в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, трагедия произошла накануне. Отец взял на охоту сына 2013 года рождения и случайно выстрелил в ребенка, думая, что целится в зверя.