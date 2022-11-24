https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833894777.html

Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына

Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына - РИА Новости, 24.11.2022

Житель Тюменской области на охоте застрелил восьмилетнего сына

Восьмилетний мальчик погиб от огнестрельного ранения во время охоты в Сладковском районе Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:27

2022-11-24T12:27

2022-11-24T15:26

происшествия

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб от огнестрельного ранения во время охоты в Сладковском районе Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СК.Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, трагедия произошла накануне. Отец взял на охоту сына 2013 года рождения и случайно выстрелил в ребенка, думая, что целится в зверя.

https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html

тюменская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, россия