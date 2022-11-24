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Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком - РИА Новости, 24.11.2022
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Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком
Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком - РИА Новости, 24.11.2022
Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком
Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за убийство знакомого, тело которого они расчленили при помощи электролобзика, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:58
2022-11-24T08:58
происшествия
камышлов
россия
свердловская область
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за убийство знакомого, тело которого они расчленили при помощи электролобзика, сообщает в четверг региональная прокуратура.По данным ведомства, вечером 6 декабря 2021 года обвиняемые с двумя знакомыми распивали алкоголь в одной из квартир в городе Камышлов. Решив в ходе застолья из-за личной неприязни убить хозяина квартиры, злоумышленники начали угрожать еще одному гостю убийством и ножом ударили его в живот и кисть руки, чтобы он не пытался оказать помощь своему приятелю. После этого мужчины, по информации прокуратуры, пригласили не опасающегося нападения хозяина дома покурить в ванную комнату, где сначала нанесли ему не менее четырех ударов ножом, а затем, когда он упал в ванну, еще 27 ударов по голове, туловищу и конечностям."С целью сокрытия убийства обвиняемые 7 декабря 2021 года при помощи ножей и электрического лобзика расчленили его труп. Голову потерпевшего они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, уничтожив их большую часть, а часть выбросили в мусорные баки, установленные рядом с домом потерпевшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что остальные части тела обвиняемые вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны одного из заводов Камышлова, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.
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камышлов
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происшествия, камышлов, россия, свердловская область, свердловский областной суд
Происшествия, Камышлов, Россия, Свердловская область, Свердловский областной суд
08:58 24.11.2022
 
Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком

Двое уральцев пойдут под суд по обвинению в убийстве и расчленении знакомого лобзиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за убийство знакомого, тело которого они расчленили при помощи электролобзика, сообщает в четверг региональная прокуратура.
По данным ведомства, вечером 6 декабря 2021 года обвиняемые с двумя знакомыми распивали алкоголь в одной из квартир в городе Камышлов. Решив в ходе застолья из-за личной неприязни убить хозяина квартиры, злоумышленники начали угрожать еще одному гостю убийством и ножом ударили его в живот и кисть руки, чтобы он не пытался оказать помощь своему приятелю. После этого мужчины, по информации прокуратуры, пригласили не опасающегося нападения хозяина дома покурить в ванную комнату, где сначала нанесли ему не менее четырех ударов ножом, а затем, когда он упал в ванну, еще 27 ударов по голове, туловищу и конечностям.
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"С целью сокрытия убийства обвиняемые 7 декабря 2021 года при помощи ножей и электрического лобзика расчленили его труп. Голову потерпевшего они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, уничтожив их большую часть, а часть выбросили в мусорные баки, установленные рядом с домом потерпевшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что остальные части тела обвиняемые вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны одного из заводов Камышлова, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.
В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.
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