https://ria.ru/20221124/ubiystvo-1833833140.html

Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком

Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком - РИА Новости, 24.11.2022

Двух уральцев обвинили в убийстве знакомого и расчленении его тела лобзиком

Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за убийство знакомого, тело которого они расчленили при помощи электролобзика, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:58

2022-11-24T08:58

2022-11-24T08:58

происшествия

камышлов

россия

свердловская область

свердловский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом за убийство знакомого, тело которого они расчленили при помощи электролобзика, сообщает в четверг региональная прокуратура.По данным ведомства, вечером 6 декабря 2021 года обвиняемые с двумя знакомыми распивали алкоголь в одной из квартир в городе Камышлов. Решив в ходе застолья из-за личной неприязни убить хозяина квартиры, злоумышленники начали угрожать еще одному гостю убийством и ножом ударили его в живот и кисть руки, чтобы он не пытался оказать помощь своему приятелю. После этого мужчины, по информации прокуратуры, пригласили не опасающегося нападения хозяина дома покурить в ванную комнату, где сначала нанесли ему не менее четырех ударов ножом, а затем, когда он упал в ванну, еще 27 ударов по голове, туловищу и конечностям."С целью сокрытия убийства обвиняемые 7 декабря 2021 года при помощи ножей и электрического лобзика расчленили его труп. Голову потерпевшего они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, уничтожив их большую часть, а часть выбросили в мусорные баки, установленные рядом с домом потерпевшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что остальные части тела обвиняемые вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны одного из заводов Камышлова, где облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220920/zaderzhanie-1818017147.html

https://ria.ru/20220802/raschlenenie-1806689422.html

камышлов

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камышлов, россия, свердловская область, свердловский областной суд