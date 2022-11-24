https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833837474.html

Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев

Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022

Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев

Турция в скором времени снимет ограничения на пролеты российской авиации в Сирию, Анкара не ставит Москве условий, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:24

2022-11-24T09:24

2022-11-24T09:24

война в сирии

в мире

александр лаврентьев

владимир путин

россия

сирия

турция

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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Турция в скором времени снимет ограничения на пролеты российской авиации в Сирию, Анкара не ставит Москве условий, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Он подчеркнул, что из-за политизации сирийского досье турецкое руководство было вынуждено под определенным давлением со стороны Запада принять такие решения. Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию."Я думаю, что этот вопрос решаемый – дело времени. Отношения между нашими странами остаются на очень высоком, хорошем уровне", - сказал Лаврентьев.Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган тесно контактируют - телефонные разговоры проходят "практически в двухнедельном режиме"."Мы решаем все эти вопросы достаточно хорошо. Условий со стороны Турции как таковых нет. Мы считаем, что этот барьер носит временный характер и создан он искусственно. Я думаю, что он будет преодолен в ближайшее время", - добавил Лаврентьев.

https://ria.ru/20221123/asad-1833672090.html

https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лаврентьев, владимир путин, россия, сирия, турция