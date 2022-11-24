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Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833837474.html
Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев
Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев
Турция в скором времени снимет ограничения на пролеты российской авиации в Сирию, Анкара не ставит Москве условий, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:24
2022-11-24T09:24
война в сирии
в мире
александр лаврентьев
владимир путин
россия
сирия
турция
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Турция в скором времени снимет ограничения на пролеты российской авиации в Сирию, Анкара не ставит Москве условий, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Он подчеркнул, что из-за политизации сирийского досье турецкое руководство было вынуждено под определенным давлением со стороны Запада принять такие решения. Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию."Я думаю, что этот вопрос решаемый – дело времени. Отношения между нашими странами остаются на очень высоком, хорошем уровне", - сказал Лаврентьев.Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган тесно контактируют - телефонные разговоры проходят "практически в двухнедельном режиме"."Мы решаем все эти вопросы достаточно хорошо. Условий со стороны Турции как таковых нет. Мы считаем, что этот барьер носит временный характер и создан он искусственно. Я думаю, что он будет преодолен в ближайшее время", - добавил Лаврентьев.
https://ria.ru/20221123/asad-1833672090.html
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в мире, александр лаврентьев, владимир путин, россия, сирия, турция
Война в Сирии, В мире, Александр Лаврентьев, Владимир Путин, Россия, Сирия, Турция
09:24 24.11.2022
 
Турция может снять ограничения на пролеты в Сирию, заявил Лаврентьев

Лаврентьев: Турция может снять ограничения на полеты российской авиации в Сирию

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Турция в скором времени снимет ограничения на пролеты российской авиации в Сирию, Анкара не ставит Москве условий, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он подчеркнул, что из-за политизации сирийского досье турецкое руководство было вынуждено под определенным давлением со стороны Запада принять такие решения. Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 15:13Война в Сирии
Лаврентьев выступил за встречу Асада и Эрдогана в России
"Я думаю, что этот вопрос решаемый – дело времени. Отношения между нашими странами остаются на очень высоком, хорошем уровне", - сказал Лаврентьев.
Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган тесно контактируют - телефонные разговоры проходят "практически в двухнедельном режиме".
"Мы решаем все эти вопросы достаточно хорошо. Условий со стороны Турции как таковых нет. Мы считаем, что этот барьер носит временный характер и создан он искусственно. Я думаю, что он будет преодолен в ближайшее время", - добавил Лаврентьев.
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