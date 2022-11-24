https://ria.ru/20221124/tserkov-1833968407.html
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви - РИА Новости, 24.11.2022
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что приостановка поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:08
2022-11-24T15:08
2022-11-24T15:08
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
епифаний думенко
африка
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что приостановка поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла Священным синодом Александрийской православной церкви (АПЦ) будет означать разрыв отношений с РПЦ, при этом лишить его лично епископского сана Александрийская церковь не полномочна.Ранее информационное агентство церковных новостей Romfea, сообщило, что Священный синод АПЦ постановил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, а также "приступил к извержению из сана" митрополита Леонида."Если информация, опубликованная Romfea – источником близким к греческим церковным кругам, подтвердится, и из официальных каналов АПЦ мы узнаем, что Александрийский синод принял решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это будет означать разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви… Что касается лично меня и так называемого "лишения архиерейского сана", то не они мне его давали, не им и лишать", – сказал экзарх РИА Новости, комментируя это.Решение Синода АПЦ он назвал канонически ничтожным. "Оно ни в коей мере не повлияет на жизнь патриаршего экзархата Африки. Вы видите все собственными глазами: ведется миссионерская, образовательная просветительская работа, в Россию прибывают первые послушники и абитуриенты семинарии, слушатели образовательных курсов уже приступили к занятиям, реализуются гуманитарные программы на континенте, не прекращается литургическая жизнь, растет число клириков, совершаются массовые крещения, ведется катехизаторская деятельность", – добавил митрополит Леонид.Московский Патриархат, отметил он, разорвал общение с патриархом Александрийским Феодором в ответ на беззаконное признание неканонической раскольнической "Православной церкви Украины", а образование Африканского экзархата РПЦ стало ответом на тогда еще единоличные преступные действия предстоятеля АПЦ, к которым впоследствии присоединился и ее Синод.Поминовение патриарха Московского и всея Руси в АПЦ, как сообщило агентство Romfea, было прекращено "после многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты папы и патриарха Александрийского по поводу отзыва его "экзархических органов" из Африки". В ответ на это митрополит Леонид указал, что более чем исчерпывающий ответ патриарху Феодору по этой теме был дан 5 марта 2022 года святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и опубликован на сайте Московского патриархата."Если патриарх Феодор читал его, то знает, что любые решения АПЦ в отношении митрополита Клинского Леонида, либо других иерархов или клириков нашей Церкви, будут признаны канонически ничтожными и недействительными. Епископ или клирик одной автокефальной Церкви неподсуден суду другой автокефальной Церкви", – заявил экзарх.Патриарх Кирилл 5 марта направил патриарху Феодору письмо, в котором заявил, что не получил от него аргументов в пользу признания раскольников из Православной церкви Украины и не признает канонических прещений в адрес главы и клириков Африканского экзархата РПЦ. "Экзархат за неполный год набрал мощные обороты и уверенно движется вперед. Ни о каких остановках и переформатировании речи быть не может. Мы будем только усиливаться, расширяться и укрепляться", – заключил митрополит Леонид в разговоре с РИА Новости.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20221123/pominanie-1833526395.html
https://ria.ru/20221108/rpts-1829887466.html
https://ria.ru/20220821/rpts-1810727418.html
https://ria.ru/20220725/patriarkhat-1804834080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), епифаний думенко, африка, русская православная церковь, общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Епифаний Думенко, Африка, Русская православная церковь, Общество
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви
Экзарх Африки заявил, что Александрийская церковь не может лишить его сана
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что приостановка поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла Священным синодом Александрийской православной церкви (АПЦ) будет означать разрыв отношений с РПЦ, при этом лишить его лично епископского сана Александрийская церковь не полномочна.
Ранее информационное агентство церковных новостей Romfea, сообщило, что Священный синод АПЦ постановил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, а также "приступил к извержению из сана" митрополита Леонида.
"Если информация, опубликованная Romfea – источником близким к греческим церковным кругам, подтвердится, и из официальных каналов АПЦ мы узнаем, что Александрийский синод принял решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это будет означать разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви… Что касается лично меня и так называемого "лишения архиерейского сана", то не они мне его давали, не им и лишать", – сказал экзарх РИА Новости, комментируя это.
Решение Синода АПЦ он назвал канонически ничтожным. "Оно ни в коей мере не повлияет на жизнь патриаршего экзархата Африки. Вы видите все собственными глазами: ведется миссионерская, образовательная просветительская работа, в Россию прибывают первые послушники и абитуриенты семинарии, слушатели образовательных курсов уже приступили к занятиям, реализуются гуманитарные программы на континенте, не прекращается литургическая жизнь, растет число клириков, совершаются массовые крещения, ведется катехизаторская деятельность", – добавил митрополит Леонид.
Московский Патриархат, отметил он, разорвал общение с патриархом Александрийским Феодором в ответ на беззаконное признание неканонической раскольнической "Православной церкви Украины", а образование Африканского экзархата РПЦ стало ответом на тогда еще единоличные преступные действия предстоятеля АПЦ, к которым впоследствии присоединился и ее Синод.
"В 2019 году свыше 100 африканских клириков не согласились с решением своего патриарха и обратились в Русскую православную церковь, ища канонической защиты, которая и была им предоставлена. После наших тщетных ожиданий исправления, изменения ситуации, покаяния греческого епископата, отказа АПЦ от признания украинской псевдоцеркви, в ответ на многочисленные обращения африканских клириков был образован Патриарший экзархат Африки, и духовенство, не желавшее ассоциировать себя с расколом, было принято в лоно Русской православной церкви", – добавил архиерей.
Поминовение патриарха Московского и всея Руси в АПЦ, как сообщило агентство Romfea, было прекращено "после многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты папы и патриарха Александрийского по поводу отзыва его "экзархических органов" из Африки". В ответ на это митрополит Леонид указал, что более чем исчерпывающий ответ патриарху Феодору по этой теме был дан 5 марта 2022 года святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и опубликован на сайте Московского патриархата.
"Если патриарх Феодор читал его, то знает, что любые решения АПЦ в отношении митрополита Клинского Леонида, либо других иерархов или клириков нашей Церкви, будут признаны канонически ничтожными и недействительными. Епископ или клирик одной автокефальной Церкви неподсуден суду другой автокефальной Церкви", – заявил экзарх.
Патриарх Кирилл
5 марта направил патриарху Феодору письмо, в котором заявил, что не получил от него аргументов в пользу признания раскольников из Православной церкви Украины и не признает канонических прещений в адрес главы и клириков Африканского экзархата РПЦ. "Экзархат за неполный год набрал мощные обороты и уверенно движется вперед. Ни о каких остановках и переформатировании речи быть не может. Мы будем только усиливаться, расширяться и укрепляться", – заключил митрополит Леонид в разговоре с РИА Новости.
Священный синод РПЦ
29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки
с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко
в диптих.