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Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви - РИА Новости, 24.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221124/tserkov-1833968407.html
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви - РИА Новости, 24.11.2022
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что приостановка поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:08
2022-11-24T15:08
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
епифаний думенко
африка
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что приостановка поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла Священным синодом Александрийской православной церкви (АПЦ) будет означать разрыв отношений с РПЦ, при этом лишить его лично епископского сана Александрийская церковь не полномочна.Ранее информационное агентство церковных новостей Romfea, сообщило, что Священный синод АПЦ постановил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, а также "приступил к извержению из сана" митрополита Леонида."Если информация, опубликованная Romfea – источником близким к греческим церковным кругам, подтвердится, и из официальных каналов АПЦ мы узнаем, что Александрийский синод принял решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это будет означать разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви… Что касается лично меня и так называемого "лишения архиерейского сана", то не они мне его давали, не им и лишать", – сказал экзарх РИА Новости, комментируя это.Решение Синода АПЦ он назвал канонически ничтожным. "Оно ни в коей мере не повлияет на жизнь патриаршего экзархата Африки. Вы видите все собственными глазами: ведется миссионерская, образовательная просветительская работа, в Россию прибывают первые послушники и абитуриенты семинарии, слушатели образовательных курсов уже приступили к занятиям, реализуются гуманитарные программы на континенте, не прекращается литургическая жизнь, растет число клириков, совершаются массовые крещения, ведется катехизаторская деятельность", – добавил митрополит Леонид.Московский Патриархат, отметил он, разорвал общение с патриархом Александрийским Феодором в ответ на беззаконное признание неканонической раскольнической "Православной церкви Украины", а образование Африканского экзархата РПЦ стало ответом на тогда еще единоличные преступные действия предстоятеля АПЦ, к которым впоследствии присоединился и ее Синод.Поминовение патриарха Московского и всея Руси в АПЦ, как сообщило агентство Romfea, было прекращено "после многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты папы и патриарха Александрийского по поводу отзыва его "экзархических органов" из Африки". В ответ на это митрополит Леонид указал, что более чем исчерпывающий ответ патриарху Феодору по этой теме был дан 5 марта 2022 года святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и опубликован на сайте Московского патриархата."Если патриарх Феодор читал его, то знает, что любые решения АПЦ в отношении митрополита Клинского Леонида, либо других иерархов или клириков нашей Церкви, будут признаны канонически ничтожными и недействительными. Епископ или клирик одной автокефальной Церкви неподсуден суду другой автокефальной Церкви", – заявил экзарх.Патриарх Кирилл 5 марта направил патриарху Феодору письмо, в котором заявил, что не получил от него аргументов в пользу признания раскольников из Православной церкви Украины и не признает канонических прещений в адрес главы и клириков Африканского экзархата РПЦ. "Экзархат за неполный год набрал мощные обороты и уверенно движется вперед. Ни о каких остановках и переформатировании речи быть не может. Мы будем только усиливаться, расширяться и укрепляться", – заключил митрополит Леонид в разговоре с РИА Новости.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20221123/pominanie-1833526395.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), епифаний думенко, африка, русская православная церковь, общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Епифаний Думенко, Африка, Русская православная церковь, Общество
15:08 24.11.2022
 
Экзарх Африки прокомментировал решения Александрийской церкви

Экзарх Африки заявил, что Александрийская церковь не может лишить его сана

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что приостановка поминовения патриарха Московского и всея Руси Кирилла Священным синодом Александрийской православной церкви (АПЦ) будет означать разрыв отношений с РПЦ, при этом лишить его лично епископского сана Александрийская церковь не полномочна.
Ранее информационное агентство церковных новостей Romfea, сообщило, что Священный синод АПЦ постановил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, а также "приступил к извержению из сана" митрополита Леонида.
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"Если информация, опубликованная Romfea – источником близким к греческим церковным кругам, подтвердится, и из официальных каналов АПЦ мы узнаем, что Александрийский синод принял решение приостановить поминовение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это будет означать разрыв отношений с Русской православной церковью со стороны Александрийской православной церкви… Что касается лично меня и так называемого "лишения архиерейского сана", то не они мне его давали, не им и лишать", – сказал экзарх РИА Новости, комментируя это.
Решение Синода АПЦ он назвал канонически ничтожным. "Оно ни в коей мере не повлияет на жизнь патриаршего экзархата Африки. Вы видите все собственными глазами: ведется миссионерская, образовательная просветительская работа, в Россию прибывают первые послушники и абитуриенты семинарии, слушатели образовательных курсов уже приступили к занятиям, реализуются гуманитарные программы на континенте, не прекращается литургическая жизнь, растет число клириков, совершаются массовые крещения, ведется катехизаторская деятельность", – добавил митрополит Леонид.
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Московский Патриархат, отметил он, разорвал общение с патриархом Александрийским Феодором в ответ на беззаконное признание неканонической раскольнической "Православной церкви Украины", а образование Африканского экзархата РПЦ стало ответом на тогда еще единоличные преступные действия предстоятеля АПЦ, к которым впоследствии присоединился и ее Синод.
"В 2019 году свыше 100 африканских клириков не согласились с решением своего патриарха и обратились в Русскую православную церковь, ища канонической защиты, которая и была им предоставлена. После наших тщетных ожиданий исправления, изменения ситуации, покаяния греческого епископата, отказа АПЦ от признания украинской псевдоцеркви, в ответ на многочисленные обращения африканских клириков был образован Патриарший экзархат Африки, и духовенство, не желавшее ассоциировать себя с расколом, было принято в лоно Русской православной церкви", – добавил архиерей.
Поминовение патриарха Московского и всея Руси в АПЦ, как сообщило агентство Romfea, было прекращено "после многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты папы и патриарха Александрийского по поводу отзыва его "экзархических органов" из Африки". В ответ на это митрополит Леонид указал, что более чем исчерпывающий ответ патриарху Феодору по этой теме был дан 5 марта 2022 года святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и опубликован на сайте Московского патриархата.
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"Если патриарх Феодор читал его, то знает, что любые решения АПЦ в отношении митрополита Клинского Леонида, либо других иерархов или клириков нашей Церкви, будут признаны канонически ничтожными и недействительными. Епископ или клирик одной автокефальной Церкви неподсуден суду другой автокефальной Церкви", – заявил экзарх.
Патриарх Кирилл 5 марта направил патриарху Феодору письмо, в котором заявил, что не получил от него аргументов в пользу признания раскольников из Православной церкви Украины и не признает канонических прещений в адрес главы и клириков Африканского экзархата РПЦ. "Экзархат за неполный год набрал мощные обороты и уверенно движется вперед. Ни о каких остановках и переформатировании речи быть не может. Мы будем только усиливаться, расширяться и укрепляться", – заключил митрополит Леонид в разговоре с РИА Новости.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
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