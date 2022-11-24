https://ria.ru/20221124/tragediya-1833821673.html

В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима

В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима - РИА Новости, 24.11.2022

В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима

Для киевского режима складывается трагическая ситуация, пишет Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T06:17

2022-11-24T06:17

2022-11-24T15:39

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для киевского режима складывается трагическая ситуация, пишет Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.Официальный Киев, говорится в публикации, "с уверенностью говорит о победе, но полстраны уже завалено снегом, электричества нет, воды мало".Однако, уверен Казари, настоящая трагедия еще не настала: "генерал зима" будет бить со всей силы с декабря по март. Украинская армия, продолжает автор статьи, дезорганизована и заходит только в те зоны, которые оставили россияне."Помощи осталось мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы", — резюмирует Казари.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833218989.html

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в мире, украина, россия, донбасс, испания