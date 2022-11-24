Рейтинг@Mail.ru
В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/tragediya-1833821673.html
В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима
В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима - РИА Новости, 24.11.2022
В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима
Для киевского режима складывается трагическая ситуация, пишет Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T06:17
2022-11-24T15:39
в мире
украина
россия
донбасс
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769265331_0:151:3371:2047_1920x0_80_0_0_eb4741ba76e8c0e49321d341cd2b8faa.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для киевского режима складывается трагическая ситуация, пишет Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.Официальный Киев, говорится в публикации, "с уверенностью говорит о победе, но полстраны уже завалено снегом, электричества нет, воды мало".Однако, уверен Казари, настоящая трагедия еще не настала: "генерал зима" будет бить со всей силы с декабря по март. Украинская армия, продолжает автор статьи, дезорганизована и заходит только в те зоны, которые оставили россияне."Помощи осталось мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы", — резюмирует Казари.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221121/ukraina-1833218989.html
украина
россия
донбасс
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769265331_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_c4311ce10bb947c7f11f6379be5beb9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, испания
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Испания
06:17 24.11.2022 (обновлено: 15:39 24.11.2022)
 
В Испании рассказали о "трагической ситуации" для киевского режима

Rebelión: для киевского режима в преддверии зимы складывается трагическая ситуация

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраина. Зима
Украина. Зима - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина. Зима. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для киевского режима складывается трагическая ситуация, пишет Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.
Официальный Киев, говорится в публикации, "с уверенностью говорит о победе, но полстраны уже завалено снегом, электричества нет, воды мало".
Однако, уверен Казари, настоящая трагедия еще не настала: "генерал зима" будет бить со всей силы с декабря по март. Украинская армия, продолжает автор статьи, дезорганизована и заходит только в те зоны, которые оставили россияне.
"Помощи осталось мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы", — резюмирует Казари.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 22:09
National Interest: США и союзники начали разочаровываться в Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияДонбассИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала