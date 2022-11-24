https://ria.ru/20221124/torgovlya-1834050720.html
Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" поможет торговле
Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" поможет торговле - РИА Новости, 24.11.2022
Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" поможет торговле
Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" (ННЭ, экспорт любых видов товара, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу) на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:54
2022-11-24T18:54
2022-11-24T18:54
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" (ННЭ, экспорт любых видов товара, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу) на законодательном уровне упростит межведомственное взаимодействие и облегчит жизнь экспортеров, заявила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне. Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ."Учитывая, что скорость принятия решений в сложившихся условиях приобрела очень важное значение, а также что актуальность расширения экспортных поставок по-прежнему остается одним из приоритетов российской экономики и целью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" в правовом поле поможет ускорить разработку новых механизмов и упростить межведомственное взаимодействие", - сказала Никишина.Как следствие, закрепление понятия поможет "сделать взаимодействие государства и экспортеров проще", добавила глава РЭЦ."Исторически сложилось так, что понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" не было закреплено законом. Поэтому при принятии решений в том числе о применении мер господдержки это могло увеличивать сроки рассмотрения заявок от экспортеров, а также затруднять разработку новых механизмов государственной помощи", - добавили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221124/stroitelstvo-1834006538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" (ННЭ, экспорт любых видов товара, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу) на законодательном уровне упростит межведомственное взаимодействие и облегчит жизнь экспортеров, заявила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне. Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ.
"Учитывая, что скорость принятия решений в сложившихся условиях приобрела очень важное значение, а также что актуальность расширения экспортных поставок по-прежнему остается одним из приоритетов российской экономики и целью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" в правовом поле поможет ускорить разработку новых механизмов и упростить межведомственное взаимодействие", - сказала Никишина.
Как следствие, закрепление понятия поможет "сделать взаимодействие государства и экспортеров проще", добавила глава РЭЦ.
"Исторически сложилось так, что понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" не было закреплено законом. Поэтому при принятии решений в том числе о применении мер господдержки это могло увеличивать сроки рассмотрения заявок от экспортеров, а также затруднять разработку новых механизмов государственной помощи", - добавили в РЭЦ.