https://ria.ru/20221124/torgovlya-1834050720.html

Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" поможет торговле

Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" поможет торговле - РИА Новости, 24.11.2022

Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" поможет торговле

Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" (ННЭ, экспорт любых видов товара, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу) на... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:54

2022-11-24T18:54

2022-11-24T18:54

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" (ННЭ, экспорт любых видов товара, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу) на законодательном уровне упростит межведомственное взаимодействие и облегчит жизнь экспортеров, заявила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне. Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ."Учитывая, что скорость принятия решений в сложившихся условиях приобрела очень важное значение, а также что актуальность расширения экспортных поставок по-прежнему остается одним из приоритетов российской экономики и целью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" в правовом поле поможет ускорить разработку новых механизмов и упростить межведомственное взаимодействие", - сказала Никишина.Как следствие, закрепление понятия поможет "сделать взаимодействие государства и экспортеров проще", добавила глава РЭЦ."Исторически сложилось так, что понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" не было закреплено законом. Поэтому при принятии решений в том числе о применении мер господдержки это могло увеличивать сроки рассмотрения заявок от экспортеров, а также затруднять разработку новых механизмов государственной помощи", - добавили в РЭЦ.

https://ria.ru/20221124/stroitelstvo-1834006538.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)