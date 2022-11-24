На Украине работает меньше половины станций сотовой связи, заявили власти
Член Госспецсвязи Кондрашов: на Украине работают около 44 процентов станций сотовой связи
Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Меньше половины базовых станций сотовой связи работают на Украине по состоянию на утро четверга, сообщил на брифинге представитель украинской Государственной службы специальной связи и защиты информации Владимир Кондрашов.
"По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, на Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, находившихся до полномасштабного вторжения", - заявил Кондрашов.
Уточняется, что хуже всего ситуация со связью обстоит в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, где работает от 9 до 16 процентов станций.
В среду министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил, что вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, а операторы работающих вышек перегружены.
По данным сервиса NetBlocks, по всей территории Украины наблюдались значительные перебои с интернетом, подключение к сети в стране достигало лишь 35% от обычных показателей.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.