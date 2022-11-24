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На Украине работает меньше половины станций сотовой связи, заявили власти

На Украине работает меньше половины станций сотовой связи, заявили власти - РИА Новости, 24.11.2022

На Украине работает меньше половины станций сотовой связи, заявили власти

Меньше половины базовых станций сотовой связи работают на Украине по состоянию на утро четверга, сообщил на брифинге представитель украинской Государственной... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:51

2022-11-24T15:51

2022-11-24T15:51

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Меньше половины базовых станций сотовой связи работают на Украине по состоянию на утро четверга, сообщил на брифинге представитель украинской Государственной службы специальной связи и защиты информации Владимир Кондрашов."По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, на Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, находившихся до полномасштабного вторжения", - заявил Кондрашов.Уточняется, что хуже всего ситуация со связью обстоит в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, где работает от 9 до 16 процентов станций.В среду министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил, что вышки сотовой связи на Украине из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, а операторы работающих вышек перегружены.По данным сервиса NetBlocks, по всей территории Украины наблюдались значительные перебои с интернетом, подключение к сети в стране достигало лишь 35% от обычных показателей.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/kiev-1833969011.html

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в мире, технологии, михаил федоров, денис шмыгаль, украина, россия, харьковская область