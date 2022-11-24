https://ria.ru/20221124/svet-1833867594.html
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света - РИА Новости, 24.11.2022
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света
Массовое отключение электроэнергии возможно в Хмельницкой области Украины в четверг, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:17
2022-11-24T11:17
2022-11-24T11:17
в мире
денис шмыгаль
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хмельницкая область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии возможно в Хмельницкой области Украины в четверг, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий."Ориентировочно с 10.00 (11.00 мск) произойдет введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии. По возможности, зарядите свои гаджеты! Используйте электроэнергию экономно", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
https://ria.ru/20221124/energosistema-1833864292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, украина, хмельницкая область, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света в четверг