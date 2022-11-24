Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/svet-1833867594.html
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света - РИА Новости, 24.11.2022
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света
Массовое отключение электроэнергии возможно в Хмельницкой области Украины в четверг, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:17
2022-11-24T11:17
в мире
денис шмыгаль
украина
хмельницкая область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150017/75/1500177594_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6d6e548acd1e740d93fe984013f2e17e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии возможно в Хмельницкой области Украины в четверг, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий."Ориентировочно с 10.00 (11.00 мск) произойдет введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии. По возможности, зарядите свои гаджеты! Используйте электроэнергию экономно", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
https://ria.ru/20221124/energosistema-1833864292.html
украина
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150017/75/1500177594_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_785ea5a617afd64bcf65e73c48d99b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, украина, хмельницкая область, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ
11:17 24.11.2022
 
В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света

В Хмельницкой области Украины предупредили о массовом отключении света в четверг

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии возможно в Хмельницкой области Украины в четверг, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
"Ориентировочно с 10.00 (11.00 мск) произойдет введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии. По возможности, зарядите свои гаджеты! Используйте электроэнергию экономно", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации. После нее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 11:11Специальная военная операция на Украине
Киев попросил ЕС и США о помощи в восстановлении энергосистемы Украины
 
В миреДенис ШмыгальУкраинаХмельницкая областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала