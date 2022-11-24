https://ria.ru/20221124/subsidii-1833990804.html

При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин

При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2022

При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин

При выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:08

2022-11-24T16:08

2022-11-24T16:25

технологии

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833987632_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_a09bc026f935dd1b4544bc65930e628b.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. При выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда, заявил президент России Владимир Путин."Предлагаю на системной основе при предоставлении компаниям бюджетных субсидий установить требования по повышению эффективности и обязательному использованию современных технологий, включая и искусственный интеллект", - сказал Путин на Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Он отметил, что важно не только стимулировать предпринимателей к прогрессу, но и добиваться с помощью инноваций роста важнейших показателей, в том числе производительности труда.

https://ria.ru/20221124/regiony-1833990061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия