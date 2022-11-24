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При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2022
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При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин
При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2022
При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин
При выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:08
2022-11-24T16:25
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. При выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда, заявил президент России Владимир Путин."Предлагаю на системной основе при предоставлении компаниям бюджетных субсидий установить требования по повышению эффективности и обязательному использованию современных технологий, включая и искусственный интеллект", - сказал Путин на Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Он отметил, что важно не только стимулировать предпринимателей к прогрессу, но и добиваться с помощью инноваций роста важнейших показателей, в том числе производительности труда.
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технологии, владимир путин, россия
Технологии, Владимир Путин, Россия
16:08 24.11.2022 (обновлено: 16:25 24.11.2022)
 
При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин

Путин: при выделении субсидий надо обязать компании использовать современные технологии

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. При выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда, заявил президент России Владимир Путин.
"Предлагаю на системной основе при предоставлении компаниям бюджетных субсидий установить требования по повышению эффективности и обязательному использованию современных технологий, включая и искусственный интеллект", - сказал Путин на Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Он отметил, что важно не только стимулировать предпринимателей к прогрессу, но и добиваться с помощью инноваций роста важнейших показателей, в том числе производительности труда.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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