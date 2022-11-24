16:08 24.11.2022 (обновлено: 16:25 24.11.2022)
При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин
Путин: при выделении субсидий надо обязать компании использовать современные технологии
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
© POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. При выделении бюджетных субсидий на системной основе надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда, заявил президент России Владимир Путин.
"Предлагаю на системной основе при предоставлении компаниям бюджетных субсидий установить требования по повышению эффективности и обязательному использованию современных технологий, включая и искусственный интеллект", - сказал Путин на Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Он отметил, что важно не только стимулировать предпринимателей к прогрессу, но и добиваться с помощью инноваций роста важнейших показателей, в том числе производительности труда.