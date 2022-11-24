https://ria.ru/20221124/strelba-1834058429.html

Открывший стрельбу в Крымске проиграл судебный спор

Открывший стрельбу в Крымске проиграл судебный спор - РИА Новости, 24.11.2022

Открывший стрельбу в Крымске проиграл судебный спор

Мужчина, застреливший трех человек в Крымске, в четверг проиграл в суде дело, связанное с имущественными правами, его более ранние иски также не были... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:31

2022-11-24T19:31

2022-11-24T20:02

происшествия

крымск

краснодарский край

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мужчина, застреливший трех человек в Крымске, в четверг проиграл в суде дело, связанное с имущественными правами, его более ранние иски также не были удовлетворены, следует из картотеки судебных дел Краснодарского края.Краевая прокуратура ранее сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске. Позднее в ГУ МВД по региону сообщили РИА Новости, что в результате происшествия погибли четыре человека, включая самого злоумышленника.Из базы следует, что в 24 ноября Крымский районный суд Краснодарского края отказал Владимиру Жирову в иске, вероятно, к своим жене и сыну. В нём он требовал решить некий спор, связанный с неосновательным обогащением. Чаще всего в таких заявлениях истцы просят вернуть им средства, которые они вкладывали совместно с другим человеком в некий актив, в том числе недвижимость, но фактически владелицей актива является только одна из сторон.Всего с 2019 года Жиров трижды выступал истцом по тем или иным искам, но успеха не добился ни разу.В одном из опубликованных текстов судебных решений указано, что сын Жирова страдает шизофренией и, по мнению собственного отца, фактически является недееспособным.

https://ria.ru/20220525/politsiya-1790567371.html

https://ria.ru/20221119/kafe-1832811010.html

крымск

краснодарский край

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происшествия, крымск, краснодарский край