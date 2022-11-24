https://ria.ru/20221124/strelba-1834040323.html

Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех

Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех - РИА Новости, 24.11.2022

Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех

Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:24

2022-11-24T18:24

2022-11-24T20:33

происшествия

крымск

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов. Ранее краевая прокуратура сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске.По словам Рунова, местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении медицинского центра, застрелив двоих человек. Затем он вышел на улицу и стал стрелять по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй был тяжело ранен. После этого мужчина покончил с собой."По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", — сказал Рунов.

https://ria.ru/20220525/politsiya-1790567371.html

крымск

краснодарский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, крымск, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)