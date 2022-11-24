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Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех - РИА Новости, 24.11.2022
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Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех
Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех - РИА Новости, 24.11.2022
Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех
Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:24
2022-11-24T20:33
происшествия
крымск
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов. Ранее краевая прокуратура сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске.По словам Рунова, местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении медицинского центра, застрелив двоих человек. Затем он вышел на улицу и стал стрелять по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй был тяжело ранен. После этого мужчина покончил с собой."По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", — сказал Рунов.
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происшествия, крымск, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Крымск, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
18:24 24.11.2022 (обновлено: 20:33 24.11.2022)
 
Число погибших при стрельбе в Крымске возросло до четырех

Число погибших при стрельбе у ТЦ "Славянский" в Крымске на Кубани выросло до четырех

© Кадр видео очевидцаСтрельба в Крымске
Стрельба в Крымске
© Кадр видео очевидца
Стрельба в Крымске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Ранее краевая прокуратура сообщила, что неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске.
По словам Рунова, местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении медицинского центра, застрелив двоих человек. Затем он вышел на улицу и стал стрелять по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй был тяжело ранен. После этого мужчина покончил с собой.
"По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", — сказал Рунов.
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ПроисшествияКрымскКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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