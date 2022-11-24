https://ria.ru/20221124/strelba-1833820318.html
СМИ: в США в результате стрельбы у школы ранены не менее четырех человек
СМИ: в США в результате стрельбы у школы ранены не менее четырех человек - РИА Новости, 24.11.2022
СМИ: в США в результате стрельбы у школы ранены не менее четырех человек
По меньшей мере четверо школьников ранены в результате стрельбы в американском штате Филадельфия недалеко от учебного заведения, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T05:46
2022-11-24T05:46
2022-11-24T05:46
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филадельфия
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере четверо школьников ранены в результате стрельбы в американском штате Филадельфия недалеко от учебного заведения, сообщает телеканал CBS.Как говорится в сообщении, инцидент произошел в квартале от школы, стрельба велась из проезжающего внедорожника.По данным полиции, пострадали две 15-летние девочки, и двое 16-летних юношей.За последние дни в США произошло несколько случаев массовой стрельбы: в выходные в ночном клубе в Колорадо в результате стрельбы погибли пять человек; накануне один из сотрудников универмага в Виргинии убил шестерых коллег, преступник также скончался. По данным аналитиков портала Gun Violence Archive, который собирает информацию об инцидентах с применением огнестрельного оружия, с начала года в США произошло более 600 эпизодов массовой стрельбы.
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в мире, сша, филадельфия, колорадо
В мире, США, Филадельфия, Колорадо
СМИ: в США в результате стрельбы у школы ранены не менее четырех человек
CBS: не менее четырех школьников ранены возле учебного заведения в штате Филадельфия